Авиакомпания AirAsia, крупнейший в Азии лоукостер, начнет полеты в Россию, сообщил в интервью Радио РБК глава перевозчика Тони Фернандес.

«Наш первый маршрут будет из Бангкока в Москву. И я надеюсь, что в течение шести месяцев мы сможем его запустить», — сказал он.

Рейсы будут выполняться на Airbus A330 с местами в эконом и премиум классе. По словам Фернандеса, средняя цена на билет будет составлять $175-200 [14,1-16,2 тыс. руб. по по текущему курсу].

AirAsia также хотела бы выполнять рейсы из Японии во Владивосток. «Это самая восточная точка России, ближайшая к Азии. Так что Владивосток точно будет в наших планах», – отметил топ-менеджер.

