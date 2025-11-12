Крупнейший в Азии лоукостер начнет полеты в Россию
Авиакомпания AirAsia, крупнейший в Азии лоукостер, начнет полеты в Россию, сообщил в интервью Радио РБК глава перевозчика Тони Фернандес.
«Наш первый маршрут будет из Бангкока в Москву. И я надеюсь, что в течение шести месяцев мы сможем его запустить», — сказал он.
Рейсы будут выполняться на Airbus A330 с местами в эконом и премиум классе. По словам Фернандеса, средняя цена на билет будет составлять $175-200 [14,1-16,2 тыс. руб. по по текущему курсу].
AirAsia также хотела бы выполнять рейсы из Японии во Владивосток. «Это самая восточная точка России, ближайшая к Азии. Так что Владивосток точно будет в наших планах», – отметил топ-менеджер.
Материал дополняется
