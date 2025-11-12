 Перейти к основному контенту
Общество
РАДИО
0

В РСТ оценили выгоды от выхода AirAsia на рынок авиаперевозок в России

Фото: Matt Hunt / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Matt Hunt / Keystone Press Agency / Global Look Press

Появление в России крупнейшего азиатского лоукостера AirAsia станет хорошим драйвером для спроса на многие зарубежные туристические направления, заявил в интервью Радио РБК вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

По его словам, перевозчик может предложить выгодные цены и удобные стыковки, особенно на транзитные рейсы, в том числе в Японию и на дальних направлениях.

Авиакомпания AirAsia начала работать в 1996 году, базируется в аэропорту Куала-Лумпура в Малайзии. Она выполняет рейсы более чем по 100 направлениям почти в 20 странах, включая Японию, Сингапур, Шри-Ланку, Индию, Саудовскую Аравию, Южную Корею, Казахстан, Узбекистан.

«Развитие конкуренции на рынке авиаперевозок — это всегда благо для пассажиров и туристов, так как конкуренция сдерживает рост уровня цен», — уточнил Горин.

В числе драйверов, определяющих спрос на зарубежные поездки, эксперт также назвал стабильный курс российской валюты.

По данным РСТ, за девять месяцев 2025 года за границей побывали более 14 млн организованных туристов, что на 14% больше по сравнению с прошлым годом. На первом месте в предпочтениях россиян Турция, за ней следуют Египет, Таиланд, Вьетнам, Объединенные Арабские Эмираты и Китай.

В РСТ разъяснили, что санкции ЕС не затронут российский туризм
Политика
Фото:Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

Ранее глава AirAsia Тони Фернандес сообщил Радио РБК, что перевозчик планирует в течение полугода запустить первый рейс по маршруту из Бангкока в Москву. AirAsia также хотела бы выполнять рейсы из Японии во Владивосток.

Рейсы будут осуществляться на Airbus A330 с местами в эконом- и премиум-классе. Средняя цена билета из Бангкока в Москву составит $175–200 (14,1–16,2 тыс. руб. по текущему курсу).

AirAsia рассчитывает на перевозку порядка 600–650 тыс. человек ежегодно.

Денис Малышев
Российский союз туриндустрии лоукостер Юго-Восточная Азия Радио РБК

