 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Политика⁠,
0

Тела 19 военных нашли на месте крушения самолета ВВС Турции в Грузии

Эрдоган: тела 19 военных нашли на месте крушения военного самолета в Грузии
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Тела 19 военных извлекли на месте крушения турецкого военно-транспортного самолета C-130 на грузино-азербайджанской границе. Об этом рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с главами провинций от правящей Партии справедливости и развития, передает агентство Anadolu.

На месте также обнаружили бортовой самописец («черный ящик») самолета, правоохранители начали расследование.

«Текущие работы на месте крушения находятся под пристальным наблюдением, все необходимые расследования будут тщательно проведены, чтобы прояснить все аспекты произошедшего», — заверил Эрдоган.

Баку выразил соболезнования Анкаре после крушения военного самолета
Политика

Турецкий самолет C-130, следовавший из Азербайджана в Турцию, разбился во вторник, 11 ноября. Крушение произошло в Грузии, примерно в 5 км от границы с Азербайджаном. По информации Минобороны Турции, на борту находились 20 военных, все они погибли.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Турция самолет Грузия Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган фото
Реджеп Тайип Эрдоган
политик, президент Турции
26 февраля 1954 года

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Турция подтвердила гибель 20 военных при крушении самолета в Грузии
Общество
В МИД Азербайджана сообщили о жертвах при крушении самолета ВВС Турции
Политика
Турецкий военно-транспортный самолет разбился у границы с Грузией
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 12 ноября
EUR ЦБ: 94,2 (+0,27) Инвестиции, 02:16 Курс доллара на 12 ноября
USD ЦБ: 81,36 (+0,34) Инвестиции, 02:16
Путин поблагодарил Токаева за поддержку русского языка в Казахстане Политика, 17:42
Песков объяснил, каких лидеров Путин приглашает в свою квартиру Политика, 17:40
Япония прокомментировала возможность введения антироссийских санкций Политика, 17:36
Вице-чемпионка мира по сноуборду попала под снежный обвал в Японии Спорт, 17:29
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
«Зеленый день» «Сбера»: как получить рекордный кешбэк в ноябре Отрасли, 17:27
В Италии начали расследовать «снайперский туризм» в Сараево Политика, 17:23
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Мужчине, заплатившему за «наследство из Африки», отказали в компенсации Общество, 17:19
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 17:15
В Минтрансе прокомментировали планы AirAsia летать в Россию Экономика, 17:15
В Москве арестовали укравшего и убившего собаку мужчину Общество, 17:12
В Госдуме отказались увеличить оклады солдатам-срочникам Политика, 17:10
Акинфеев ответил на вопрос о работе тренером Спорт, 17:08
Как нейросети напишут за вас резюме и найдут работу: 10+ инструментов Образование, 17:04