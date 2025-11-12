Тела 19 военных нашли на месте крушения самолета ВВС Турции в Грузии

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Тела 19 военных извлекли на месте крушения турецкого военно-транспортного самолета C-130 на грузино-азербайджанской границе. Об этом рассказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с главами провинций от правящей Партии справедливости и развития, передает агентство Anadolu.

На месте также обнаружили бортовой самописец («черный ящик») самолета, правоохранители начали расследование.

«Текущие работы на месте крушения находятся под пристальным наблюдением, все необходимые расследования будут тщательно проведены, чтобы прояснить все аспекты произошедшего», — заверил Эрдоган.

Турецкий самолет C-130, следовавший из Азербайджана в Турцию, разбился во вторник, 11 ноября. Крушение произошло в Грузии, примерно в 5 км от границы с Азербайджаном. По информации Минобороны Турции, на борту находились 20 военных, все они погибли.