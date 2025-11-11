 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Баку выразил соболезнования Анкаре после крушения военного самолета

Азербайджан обратился к «братской» Турции в связи с крушением военного самолета

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило глубокие соболезнования «братскому» турецкому народу и вооруженным силам страны в связи с крушением военно-транспортного самолета в Турции.

Ранее стало известно, что на борту воздушного судна находились 20 турецких военных.

«Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования братскому турецкому народу и Вооруженным силам в связи с этой тяжелой утратой и желаем терпения семьям погибших», — говорится в сообщении, опубликованным ведомством в соцсети X.

Политика
Вид на здание МИД Азербайджана

Авиакатастрофа с участием военно-транспортного самолета C-130 произошла 11 ноября. Воздушное судно, вылетевшее из Азербайджана и направлявшееся в Турцию, потерпело крушение в грузинском муниципалитете Сигнахи, который находится в 5 км от грузинской границы.

Первоначально информацию о катастрофе распространило грузинское издание Imedinews, опубликовавшее кадры падения самолета. На видеозаписи зафиксировано, как самолет стремительно снижается практически по вертикальной траектории, оставляя за собой шлейф дыма.

Власти Азербайджана и Грузии начали поисково-спасательную операцию. Грузинская сторона возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть человека.

Александра Озерова
Грузия Азербайджан Турция соболезнования

