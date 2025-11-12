 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Общество⁠,
0

Турция подтвердила гибель 20 военных при крушении самолета в Грузии

Минобороны Турции подтвердило данные о 20 погибших при крушении самолета С-130
Фото: Ираклий Геденидзе / Reuters
Фото: Ираклий Геденидзе / Reuters

При крушении самолета С-130 на границе Грузии и Азербайджана погибли 20 турецких военнослужащих, их имена и звания обнародовало Минобороны Турции в социальной сети Х.

«Наши доблестные воины погибли в результате крушения военного самолета С-130 на грузино-азербайджанской границе. От своего имени и имени Министерства обороны выражаю соболезнования близким погибших», — говорится в заявлении министра национальной обороны Турции Яшара Гюлера.

Ранее о том, что на борту находились 20 турецких военнослужащих, сообщил Euronews. Самолет летел из Азербайджана в Турцию.

На борту разбившегося в Грузии самолета находились 20 турецких военных
Общество
Самолет С-130

Для проведения спасательной операции Минобороны подключило власти Азербайджана и Грузии. По данным МВД Грузии, крушение самолета произошло в муниципалитете Сигнаги, в 5 км от границы. По данному факту правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности воздушного транспорта, повлекшем смерть человека.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого выразил соболезнования в связи с гибелью военнослужащих при крушении самолета. Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов также направил соболезнования Гюлеру.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Эстонии заявили о способности КНР быстро закончить конфликт на Украине

Фицо оценил, на сколько лет продлит бои передача активов России Киеву

ЕК создаст разведывательное подразделение под руководством фон дер Ляйен — FT

В Европе началась гонка за активы ЛУКОЙЛа — Bloomberg

В Госдуме рассказали о планах ввести новые ставки по семейной ипотеке

ВСУ обороняют часть фронта только БПЛА из-за нехватки людей — FT
Авторы
Теги
Егор Алимов
Турция Грузия Азербайджан самолет авиакатастрофа

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
На борту разбившегося в Грузии самолета находились 20 турецких военных
Общество
Турецкий военно-транспортный самолет разбился у границы с Грузией
Политика
Imedi сообщило о крушении турецкого военного вертолета у границы Грузии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 12 ноября
EUR ЦБ: 94,2 (+0,27) Инвестиции, 02:16 Курс доллара на 12 ноября
USD ЦБ: 81,36 (+0,34) Инвестиции, 02:16
«Маск — антипример лидера»: соосновательница HuffPost — о переработках Образование, 09:54
Производитель лекарств на травах от ВИЧ из КНДР решил выйти в Россию Бизнес, 09:51
В ФСБ назвали основную цель сорванного покушения на митрополита Тихона Политика, 09:51
Поднявшему заминированную купюру в Красногорске ребенку провели операцию Общество, 09:49
Четыре дома получили повреждения при атаке дронов в Орловской области Политика, 09:38
ВС назвал условия выплаты приемным родителям участников военной операции Общество, 09:36
Главу Минюста Украины отстранили от работы из-за коррупционного скандала Политика, 09:33
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
$3 млн на экспорте лимонов: интересные факты об Узбекистане РБК и РЭЦ, 09:33
Аш-Шараа рассказал, почему Сирия заинтересована в поддержке России Политика, 09:32
Маркетплейсы будут контролировать налоги селлеров: к чему это приведетПодписка на РБК, 09:32
Очевидец рассказал о взрыве в Красногорске, при котором пострадал ребенок Общество, 09:28
В России создали войска беспилотных систем Политика, 09:23
Сотрудники-соглашатели нравятся многим руководителям. Чем они опасныПодписка на РБК, 09:11
Москва полна загадочных историй. Городской квест РБК и ГАЛС, 09:01