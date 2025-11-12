Песков сообщил, расскажет ли Путин Токаеву о «Посейдоне»

Песков: Путин расскажет Токаеву о «Посейдоне», если ему будет интересно

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин (Фото: Кристина Кормилицына / ТАСС)

Президент России Путин может проинформировать лидера Казахстана Токаева об испытаниях оружия «Буревестник» и «Посейдон», если это будет интересовать казахского президента. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вряд ли», — ответил он на вопрос, будет ли Путин на открывшихся в Кремле переговорах информировать Токаева об испытаниях российского оружия. «Если будет интересно — конечно, президент Путин проинформирует своего коллегу, если он не сделал это вчера», — добавил Песков.

21 октября в России прошли испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной установкой, пролетевшую 14 тыс. км. Она находилась в воздухе около 15 часов. По словам главы Генштаба Валерия Герасимова, «это не предел».

Межконтинентальная крылатая ракета «Буревестник» разрабатывается с конца 2001 года, испытывается с 2016–2017 годов. Свое название получила в 2018 году. Известные характеристики: двигатель — ядерная энергетическая установка (это ключевая особенность и отличие ракеты);

тип боевой части — ядерная;

скорость — дозвуковая или околозвуковая;

профиль полета — маловысотный, с возможностью обхода зон обнаружения.

По словам Путина, у «Буревестника» высокая точность поражения цели, которую он четко и уверенно достигает в заранее рассчитанное время. В превосходстве ракеты, по данным президента, убедились зарубежные специалисты.

28 октября Россия провела испытания подводного аппарата «Посейдон», заявил Путин. На испытаниях запустили атомную энергетическую установку, на которой аппарат «прошел определенное количество времени».

«Посейдон» (ранее известный как «Статус-6», кодовое обозначение НАТО — Kanyon, англ. каньон) — проект российского беспилотного подводного аппарата, оснащённого ядерной энергоустановкой, носителя ядерного заряда (ядерная торпеда). Заявленное предназначение — нанесение гарантированного неприемлемого ущерба прибрежным территориям посредством обширного радиоактивного загрязнения, поражение кораблей и военно-морских баз.

Путин назвал испытания огромным успехом. Впервые удалось не только стартовым двигателем запустить аппарат с подводной лодки-носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, отметил Путин. По словам президента, способов перехвата «Посейдона» не существует.