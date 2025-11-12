 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Политика⁠,
0

Песков сообщил, расскажет ли Путин Токаеву о «Посейдоне»

Песков: Путин расскажет Токаеву о «Посейдоне», если ему будет интересно
Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин
Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин (Фото: Кристина Кормилицына / ТАСС)

Президент России Путин может проинформировать лидера Казахстана Токаева об испытаниях оружия «Буревестник» и «Посейдон», если это будет интересовать казахского президента. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Вряд ли», — ответил он на вопрос, будет ли Путин на открывшихся в Кремле переговорах информировать Токаева об испытаниях российского оружия. «Если будет интересно — конечно, президент Путин проинформирует своего коллегу, если он не сделал это вчера», — добавил Песков.

21 октября в России прошли испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной установкой, пролетевшую 14 тыс. км. Она находилась в воздухе около 15 часов. По словам главы Генштаба Валерия Герасимова, «это не предел».

Межконтинентальная крылатая ракета «Буревестник» разрабатывается с конца 2001 года, испытывается с 2016–2017 годов. Свое название получила в 2018 году.

Известные характеристики:

  • двигатель — ядерная энергетическая установка (это ключевая особенность и отличие ракеты);
  • тип боевой части — ядерная;
  • скорость — дозвуковая или околозвуковая;
  • профиль полета — маловысотный, с возможностью обхода зон обнаружения.

Лукашенко объяснил, почему Минску не нужны «Буревестник» и «Посейдон»
Политика
Александр Лукашенко

По словам Путина, у «Буревестника» высокая точность поражения цели, которую он четко и уверенно достигает в заранее рассчитанное время. В превосходстве ракеты, по данным президента, убедились зарубежные специалисты.

28 октября Россия провела испытания подводного аппарата «Посейдон», заявил Путин. На испытаниях запустили атомную энергетическую установку, на которой аппарат «прошел определенное количество времени».

«Посейдон» (ранее известный как «Статус-6», кодовое обозначение НАТО — Kanyon, англ. каньон) — проект российского беспилотного подводного аппарата, оснащённого ядерной энергоустановкой, носителя ядерного заряда (ядерная торпеда).

Заявленное предназначение — нанесение гарантированного неприемлемого ущерба прибрежным территориям посредством обширного радиоактивного загрязнения, поражение кораблей и военно-морских баз.

Путин назвал испытания огромным успехом. Впервые удалось не только стартовым двигателем запустить аппарат с подводной лодки-носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, отметил Путин. По словам президента, способов перехвата «Посейдона» не существует.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
Авторы
Теги
Персоны
Ксения Потрошилина
крылатая ракета Буревестник Посейдон Владимир Путин Касым-Жомарт Токаев ракетные испытания
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Касым-Жомарт Токаев фото
Касым-Жомарт Токаев
политик, президент Казахстана
17 мая 1953 года

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Лукашенко объяснил, почему Минску не нужны «Буревестник» и «Посейдон»
Политика
Путин заявил о присутствии корабля НАТО в зоне испытаний «Буревестника»
Политика
Путин отметил превосходство «Буревестника» над всеми ракетными системами
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 12 ноября
EUR ЦБ: 94,2 (+0,27) Инвестиции, 02:16 Курс доллара на 12 ноября
USD ЦБ: 81,36 (+0,34) Инвестиции, 02:16
Врачи рассказали о пальцах и кисти подобравшего мину мальчика Общество, 16:10
Что такое экстремистские материалы: реестр, ответственность за поиск База знаний, 16:06
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
Почему Баффет ушел, не купив биткоин. Как его холдинг видит криптовалюту Крипто, 15:59
ЦБ объяснил сообщение о проверках крупных переводов себе по СБП Финансы, 15:58
Путин разрешил «Ренессанс Капиталу» купить российский Ситибанк Финансы, 15:55
Минобороны опубликовало цитату после данных о наступлении в тумане Политика, 15:54
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
В РСТ оценили выгоды от выхода AirAsia на рынок авиаперевозок в России
РАДИО
 Общество, 15:50
В Турции ограничили снятие наличных ночью из-за мошенников Финансы, 15:47
Москвичей предупредили о похолодании и выпадении снега на выходных Общество, 15:46
Как меняются дата-центры и их формат Отрасли, 15:45
Украинская федерация исключила чемпионку в беге за выступление в России Спорт, 15:44
ВСУ сообщили об отступлении из Ровнополья «на более выгодные рубежи» Политика, 15:41
Мишустин анонсировал запуск беспилотных такси в Москве Технологии и медиа, 15:41