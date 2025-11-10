Лукашенко объяснил, почему Минску не нужны «Буревестник» и «Посейдон»

«Буревестник» поразит любую точку, даже если будет запущен из Владивостока, заявил Лукашенко. Говоря о втором оружии, он задался вопросом: «Что мы, на Нарочи будем «Посейдон» запускать?»

Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба президента Республики Беларусь)

Белоруссия не нуждается в том, чтобы размещать на своей территории крылатые ракеты «Буревестник» и подводные аппараты «Посейдон». Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на совещании о доработке Программы социально-экономического развития Белоруссии на 2026–2030 годы, передает БелТА.

По словам главы государства, Белоруссия должна разрабатывать и иметь собственные вооружения. Однако она, благодаря хорошим отношениям с Россией, уже сегодня располагает тактическим ядерным оружием, а в декабре на боевое дежурство поступит комплекс «Орешник», отметил он.

«Сегодня у нас хорошие отношения с братской Россией, с братским государством. «Орешник», ядерное вооружение <...> «Буревестник», «Посейдон» нам не нужен, конечно», — сказал президент Белоруссии.

Он пояснил, что «Буревестник» «летает сутки», его можно запустить из Владивостока и он «любую точку поразит».

«Зачем его тащить на передовую? Или, допустим, «Посейдон». Что мы, на Нарочи (озеро в Белоруссии. — РБК) будем «Посейдон» запускать?» — высказался Лукашенко.

«Буревестник» — российская межконтинентальная крылатая ракета с ядерной энергетической установкой, создана для преодоления систем ПВО и ПРО и доставки ядерного боезаряда на большие расстояния. Разрабатывается с декабря 2001 года, испытывается с 2016–2017 годов. Последние испытания состоялись 21 октября 2025 года. Основные тактико-технические характеристики ракеты остаются засекреченными. «Посейдон» — это российская ядерная управляемая суперторпеда с ядерной энергетической установкой. Предназначена для запуска с атомной подводной лодки специального назначения «Белгород», а также со строящихся субмарин специального назначения «Хабаровск» и «Ульяновск». Создана для поражения (а также радиационного загрязнения) портов и военно-морских баз.

О планах разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие (ТЯО) президент России Владимир Путин объявил в 2023-м. В том же году заряды начали размещать на территории республики. В конце 2024-го Лукашенко сказал, что в стране находится «не один десяток» боеголовок. Появление в стране ТЯО он назвал адекватной реакцией «на ускоренную милитаризацию Восточной Европы и рост военной активности США и НАТО». В случае необходимости ядерного удара Белоруссия будет определять цели, а «нажимать на кнопку» будет вместе с Москвой, уточнил он.