 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Политика⁠,
0

Лукашенко объяснил, почему Минску не нужны «Буревестник» и «Посейдон»

Лукашенко: «Буревестник» и «Посейдон» не нужны Белоруссии
«Буревестник» поразит любую точку, даже если будет запущен из Владивостока, заявил Лукашенко. Говоря о втором оружии, он задался вопросом: «Что мы, на Нарочи будем «Посейдон» запускать?»
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба президента Республики Беларусь)

Белоруссия не нуждается в том, чтобы размещать на своей территории крылатые ракеты «Буревестник» и подводные аппараты «Посейдон». Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на совещании о доработке Программы социально-экономического развития Белоруссии на 2026–2030 годы, передает БелТА.

По словам главы государства, Белоруссия должна разрабатывать и иметь собственные вооружения. Однако она, благодаря хорошим отношениям с Россией, уже сегодня располагает тактическим ядерным оружием, а в декабре на боевое дежурство поступит комплекс «Орешник», отметил он.

«Сегодня у нас хорошие отношения с братской Россией, с братским государством. «Орешник», ядерное вооружение <...> «Буревестник», «Посейдон» нам не нужен, конечно», — сказал президент Белоруссии.

Он пояснил, что «Буревестник» «летает сутки», его можно запустить из Владивостока и он «любую точку поразит».

«Зачем его тащить на передовую? Или, допустим, «Посейдон». Что мы, на Нарочи (озеро в Белоруссии. — РБК) будем «Посейдон» запускать?» — высказался Лукашенко.

«Буревестник» — российская межконтинентальная крылатая ракета с ядерной энергетической установкой, создана для преодоления систем ПВО и ПРО и доставки ядерного боезаряда на большие расстояния. Разрабатывается с декабря 2001 года, испытывается с 2016–2017 годов. Последние испытания состоялись 21 октября 2025 года. Основные тактико-технические характеристики ракеты остаются засекреченными.

«Посейдон» — это российская ядерная управляемая суперторпеда с ядерной энергетической установкой. Предназначена для запуска с атомной подводной лодки специального назначения «Белгород», а также со строящихся субмарин специального назначения «Хабаровск» и «Ульяновск». Создана для поражения (а также радиационного загрязнения) портов и военно-морских баз.

WP назвала «Посейдон» «франкен-оружием»
Политика
Океанская многоцелевая система &laquo;Посейдон&raquo;

О планах разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие (ТЯО) президент России Владимир Путин объявил в 2023-м. В том же году заряды начали размещать на территории республики. В конце 2024-го Лукашенко сказал, что в стране находится «не один десяток» боеголовок. Появление в стране ТЯО он назвал адекватной реакцией «на ускоренную милитаризацию Восточной Европы и рост военной активности США и НАТО». В случае необходимости ядерного удара Белоруссия будет определять цели, а «нажимать на кнопку» будет вместе с Москвой, уточнил он.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Таиланде ужесточили ограничения на употребление алкоголя

Трамп пообещал заплатить всем американцам по $2 тыс. из денег от пошлин

Bloomberg рассказал о трещине в отношении поляков к украинцам

Проект о прекращении шатдауна прошел процедурное голосование в сенате США

Зеленский заявил, что не боится Трампа, как «весь мир»

Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Александр Лукашенко Белоруссия Посейдон Буревестник ядерное оружие
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
В Кремле назвали закрытой информацию о награжденных за «Посейдон»
Политика
WP назвала «Посейдон» «франкен-оружием»
Политика
Путин отметил превосходство «Буревестника» над всеми ракетными системами
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 93,84 (+0,07) Инвестиции, 08 ноя, 12:49 Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 81,23 (-0,15) Инвестиции, 08 ноя, 12:49
Виновник взрыва в Куркино заявил, что забыл о газе и закурил Общество, 20:48
Избивший жену экс-боец UFC умер в американской тюрьме Спорт, 20:47
Лукашенко объяснил, почему Минску не нужны «Буревестник» и «Посейдон» Политика, 20:43
Как бизнес адаптируется к колебаниям рынка коммерческого автотранспорта Отрасли, 20:40
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Растут атаки — растет спрос: эксперты озвучили тренды кибербеза Отрасли, 20:25
FIE пригрозила отменой турниров за недопуск атлетов из-за дискриминации Спорт, 20:20
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Онлайн и офлайн в одной корзине: что такое бесшовный шопинг сегодня Стиль, 20:15
Суд подтвердил виновность отца сестер Хачатурян в насилии над дочерьми Общество, 20:13
Трамп выдвинул ультиматум авиадиспетчерам Политика, 20:11
ЦБ назвал самый доходный актив в России с начала года Инвестиции, 20:05
«Цифра» в динамике: как оценить IT-отрасль России Дискуссионный клуб, 20:04
Постпред Ульянов уточнил позицию России по ядерным испытаниям Политика, 20:03