 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Политика⁠,
0

Токаев прибыл в Совет Федерации и встретился с Матвиенко. Видео

Появились видеокадры, как Токаев прибыл в Совфед и встретился с Матвиенко

Токаев прибыл в Совет Федерации и встретился с Матвиенко. Видео
Video

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Совет Федерации в рамках государственного визита в Россию, кадры его прибытия опубликовала пресс-служба Совфеда.

«Прямо сейчас начинается встреча в расширенном составе президента Казахстана с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко», — говорится в сообщении.

На кадрах видно, что Токаев пожал Матвиенко руку. Затем они приступили к совместному просмотру выставленных на стендах фотографий, на которых в том числе запечатлена Матвиенко и лидеры других государств.

Встреча Путина и Токаева в Кремле завершилась
Политика

Президент Казахстана посетил Россию с государственным визитом по приглашению российского президента Владимира Путина. Позже состоялась их встреча. Предыдущий раз президенты встречались 10 октября 2025 года на полях саммита СНГ в столице Таджикистана Душанбе.

Последним иностранным лидером, приезжавшим в Совфед в марте 2025 года, был президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он зашел в здание Совфеда и подарил Матвиенко букет цветов, при этом пошутив: «Валентина Ивановна, думали, я не приеду? А я приехал».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Касым-Жомарт Токаев Валентина Матвиенко Совет Федерации визит
Касым-Жомарт Токаев фото
Касым-Жомарт Токаев
политик, президент Казахстана
17 мая 1953 года
Валентина Матвиенко фото
Валентина Матвиенко
политик, спикер Совета Федерации
7 апреля 1949 года

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Встреча Путина и Токаева в Кремле завершилась
Политика
Путин начал переговоры с Токаевым в Кремле
Политика
Токаев прибыл с государственным визитом в Москву
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 12 ноября
EUR ЦБ: 94,2 (+0,27) Инвестиции, 02:16 Курс доллара на 12 ноября
USD ЦБ: 81,36 (+0,34) Инвестиции, 02:16
Песков рассказал о планах Путина и Токаева посетить Большой театр Политика, 13:04
Как прокачать креативность команды. Работающие техники Образование, 13:04
Politico сообщило о тревоге в Париже из-за военного усиления Берлина Политика, 13:03
Высокий сезон окончен: в Москве выросло предложение арендного жилья Недвижимость, 13:02
Россия и Мьянма проведут совместные морские учения в Андаманском море Политика, 13:02
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:01
МИД заявил о «мяче на украинской стороне» по переговорам в Стамбуле Политика, 13:00
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
FT сообщила о риске потери ЛУКОЙЛом зарубежных активов на $14 млрд Бизнес, 12:49
В 2025 году расходы на дата-центры превысят глобальные инвестиции в нефть Экономика, 12:49
Агенты ИИ не работают в вакууме: почему культура важнее технологии Тренды, 12:46
Зампреда приморского «Яблока» оштрафовали на ₽2 млн за пост в Telegram Политика, 12:44
Стандарт рекламы, продвигающей традиционные ценности, представили в РСПП Пресс-релиз, 12:41
Минобороны сообщило о полном контроле над Сухим Яром в ДНР Политика, 12:40
Российский чемпион НХЛ получил травму Спорт, 12:39