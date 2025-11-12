Появились видеокадры, как Токаев прибыл в Совфед и встретился с Матвиенко

Токаев прибыл в Совет Федерации и встретился с Матвиенко. Видео

Video

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Совет Федерации в рамках государственного визита в Россию, кадры его прибытия опубликовала пресс-служба Совфеда.

«Прямо сейчас начинается встреча в расширенном составе президента Казахстана с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко», — говорится в сообщении.

На кадрах видно, что Токаев пожал Матвиенко руку. Затем они приступили к совместному просмотру выставленных на стендах фотографий, на которых в том числе запечатлена Матвиенко и лидеры других государств.

Президент Казахстана посетил Россию с государственным визитом по приглашению российского президента Владимира Путина. Позже состоялась их встреча. Предыдущий раз президенты встречались 10 октября 2025 года на полях саммита СНГ в столице Таджикистана Душанбе.

Последним иностранным лидером, приезжавшим в Совфед в марте 2025 года, был президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он зашел в здание Совфеда и подарил Матвиенко букет цветов, при этом пошутив: «Валентина Ивановна, думали, я не приеду? А я приехал».