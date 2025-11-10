 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Политика⁠,
0

Кремль сообщил о визите Токаева в Москву

Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Россию с государственным визитом 11–12 ноября, сообщила пресс-служба Кремля.

Визит состоится по приглашению президента России Владимира Путина.

«В ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Политики также коснутся региональной и глобальной повестки. Запланировано подписание ряда «важных двусторонних документов».

Кроме того, ожидается совместное обращение Путина и Токаева в режиме видеоконференции к участникам пленарного заседания XXI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Форум будет проходить в казахстанском городе Уральске 11–12 ноября.

Путин провел встречу с Токаевым в Душанбе. Видео
Политика

Последний раз президенты встречались 10 октября 2025 года на полях саммита СНГ в столице Таджикистана Душанбе. На той встрече лидер Казахстана заявил, что в Астане придают «очень важное значение» его предстоящему визиту в Москву.

«Считаем, что в каком-то смысле оно [событие] будет рубежным — с точки зрения придания дополнительного импульса нашему стратегическому партнерству, союзничеству», — отметил Токаев.

После этого лидеры стран в течение октября дважды созванились — 14 и 27 октября. Во время последнего телефонного разговора они обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня «в контексте подготовки предстоящего государственного визита», пояснили в Кремле.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Таиланде ужесточили ограничения на употребление алкоголя

Трамп пообещал заплатить всем американцам по $2 тыс. из денег от пошлин

Bloomberg рассказал о трещине в отношении поляков к украинцам

Проект о прекращении шатдауна прошел процедурное голосование в сенате США

Зеленский заявил, что не боится Трампа, как «весь мир»

Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой
Авторы
Теги
Персоны
Денис Малышев
Владимир Путин Касым-Жомарт Токаев Кремль переговоры
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Касым-Жомарт Токаев фото
Касым-Жомарт Токаев
политик, президент Казахстана
17 мая 1953 года

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Токаев заявил о большом шаге Путина по урегулированию конфликта
Политика
Путин поздравил Токаева с Днем Республики
Политика
Токаев назвал исторические дискуссии мешающими миру на Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 93,84 (+0,07) Инвестиции, 08 ноя, 12:49 Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 81,23 (-0,15) Инвестиции, 08 ноя, 12:49
Чем важны структурные продукты для инвестиций в полисы страхования жизни Отрасли, 13:09
Песков назвал внутренним делом Японии оценку слов министра о Курилах Политика, 13:08
Как освобождали захваченных ХАМАС заложников. Таймлайн Общество, 13:06
FT узнала об уклонении фон дер Ляйен от встречи со Стармером в Бразилии Политика, 13:04
Защитник СКА стал лучшим игроком недели КХЛ за две победные шайбы Спорт, 13:01
WSJ оценила риск прекращения поддержки Украины из-за «Северных потоков» Политика, 13:00
Вот как подорожали иномарки в ноябре. Цены, модели, таблицы Авто, 13:00
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
9 профессий для перехода в IT: с навыками кодинга и без Образование, 12:59
К министру юстиции Украины Галущенко пришли с обысками Политика, 12:57
Минобороны сообщило о групповом ударе с участием «Кинжалов» и дронов Политика, 12:57
Маршрут к возможностям: как поддержать бизнес в креативных индустриях Отрасли, 12:56
Ипотека от МФО: кто сможет взять и на каких условиях Недвижимость, 12:55
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Прокуратура запросила освобождение Саркози из тюрьмы под судебный надзор Политика, 12:51