Кремль сообщил о визите Токаева в Москву

Касым-Жомарт Токаев (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Россию с государственным визитом 11–12 ноября, сообщила пресс-служба Кремля.

Визит состоится по приглашению президента России Владимира Путина.

«В ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Политики также коснутся региональной и глобальной повестки. Запланировано подписание ряда «важных двусторонних документов».

Кроме того, ожидается совместное обращение Путина и Токаева в режиме видеоконференции к участникам пленарного заседания XXI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Форум будет проходить в казахстанском городе Уральске 11–12 ноября.

Последний раз президенты встречались 10 октября 2025 года на полях саммита СНГ в столице Таджикистана Душанбе. На той встрече лидер Казахстана заявил, что в Астане придают «очень важное значение» его предстоящему визиту в Москву.

«Считаем, что в каком-то смысле оно [событие] будет рубежным — с точки зрения придания дополнительного импульса нашему стратегическому партнерству, союзничеству», — отметил Токаев.

После этого лидеры стран в течение октября дважды созванились — 14 и 27 октября. Во время последнего телефонного разговора они обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня «в контексте подготовки предстоящего государственного визита», пояснили в Кремле.