Лукашенко пошутил в Совфеде: «Валентина Ивановна, думали не приеду?»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал в Совет Федерации, передает корреспондент РБК. Он зашел в здание Совфеда и подарил спикеру верхней палаты парламента Валентине Матвиенко букет цветов.
«Валентина Ивановна, думали, я не приеду? А я приехал», — сказал он.
В Совете Федерации глава Белоруссии выступит сегодня днем. Накануне Лукашенко провел встречу с президентом России Владимиром Путиным.
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