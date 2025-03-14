Лукашенко приехал в Совет Федерации и пошутил про свой визит

Лукашенко пошутил в Совфеде: «Валентина Ивановна, думали не приеду?»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал в Совет Федерации, передает корреспондент РБК. Он зашел в здание Совфеда и подарил спикеру верхней палаты парламента Валентине Матвиенко букет цветов.

«Валентина Ивановна, думали, я не приеду? А я приехал», — сказал он.

В Совете Федерации глава Белоруссии выступит сегодня днем. Накануне Лукашенко провел встречу с президентом России Владимиром Путиным.