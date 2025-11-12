 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Война санкций⁠,
0

Токио назвал неприемлемым запрет на въезд в Россию для 30 японцев

Сюжет
Война санкций
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Япония назвала «абсолютно неприемлемым» введение Россией запрета на въезд еще 30 японским гражданам, среди которых были официальный представитель МИД Японии Китамуру Тосихиро. Токио выразил протест против этого шага Москвы, заявил на брифинге 12 ноября генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара, передает Reuters.

Россия запретила въезд представителю МИД Японии и ряду журналистов
Политика
Китамура Тосихиро

Накануне российский МИД опубликовал список из 30 японских граждан, которым объявлен бессрочный запрет на въезд в Россию. Среди указанных ведомством имен были журналисты и обозреватели газеты Nikkei, издания Yomiuri, репортер телеканала Fuji TV, а также профессора университетов Хитоцубаси, Кэйо и Токийского университета, президент компании Denzai K.K. Решение было принято в качестве ответной меры реагирования на антироссийскую политику правительства Японии, увязываемую со специальной военной операцией, указал МИД.

В сентябре Япония расширила список санкций в отношении России, включив в него 47 организаций и 14 физических лиц. Под ограничения попали фонд имени Ахмата Кадырова и детский лагерь «Артек». Также санкции затронули ряд оборонных предприятий, подполковников 64-й отдельной мотострелковой бригады Андрея Ермишко и Алексея Большакова, супругу Бориса Ротенберга Карину и бывшего депутата Госдумы от «Единой России» Николая Борцова.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
Авторы
Теги
Егор Алимов
Япония Россия санкции запрет на въезд

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Россия запретила въезд представителю МИД Японии и ряду журналистов
Политика
ЕС начал готовить 20-й пакет санкций против России и Белоруссии
Политика
МИД ввел ответные ограничения против ЕС из-за 19-го пакета санкций
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 12 ноября
EUR ЦБ: 94,2 (+0,27) Инвестиции, 02:16 Курс доллара на 12 ноября
USD ЦБ: 81,36 (+0,34) Инвестиции, 02:16
Минфин России впервые займет на рынке в юанях Финансы, 11:32
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 11:31
В Карачаево-Черкесии спасатели обнаружили сорвавшихся со склона туристов Общество, 11:26
Как меняется рынок российской кибербезопасности Отрасли, 11:25
В Петербурге задержали мужчину за призыв в соцсетях вступить в РДК Политика, 11:22
Власти Молдавии предложили выкупить объекты ЛУКОЙЛа в аэропорту Кишинева Политика, 11:20
В Москве временно закрыли движение по Тверской и Кремлевской набережной Общество, 11:15
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
От избы до дизайнерских квартир: как менялось гостеприимство в России РБК и Legenda, 11:15
Соболенко установила новый рекорд по сумме призовых за сезон Спорт, 11:14
Politico рассказало о «землетрясении» в ЕС из-за перевооружения Германии Политика, 11:14
Как биллинговые системы стимулируют развитие подписочной модели бизнеса Отрасли, 11:12
Крупнейший в Азии лоукостер начнет полеты в Россию
РАДИО
 Общество, 11:11
Как выйти из карьерного тупика и найти новые возможности для роста Образование, 11:07
В Гонконге оправдали врача с деменцией по делу о смерти от укола ботокса Общество, 11:06