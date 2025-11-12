Токио назвал неприемлемым запрет на въезд в Россию для 30 японцев

Фото: Олег Яковлев / РБК

Япония назвала «абсолютно неприемлемым» введение Россией запрета на въезд еще 30 японским гражданам, среди которых были официальный представитель МИД Японии Китамуру Тосихиро. Токио выразил протест против этого шага Москвы, заявил на брифинге 12 ноября генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара, передает Reuters.

Накануне российский МИД опубликовал список из 30 японских граждан, которым объявлен бессрочный запрет на въезд в Россию. Среди указанных ведомством имен были журналисты и обозреватели газеты Nikkei, издания Yomiuri, репортер телеканала Fuji TV, а также профессора университетов Хитоцубаси, Кэйо и Токийского университета, президент компании Denzai K.K. Решение было принято в качестве ответной меры реагирования на антироссийскую политику правительства Японии, увязываемую со специальной военной операцией, указал МИД.

В сентябре Япония расширила список санкций в отношении России, включив в него 47 организаций и 14 физических лиц. Под ограничения попали фонд имени Ахмата Кадырова и детский лагерь «Артек». Также санкции затронули ряд оборонных предприятий, подполковников 64-й отдельной мотострелковой бригады Андрея Ермишко и Алексея Большакова, супругу Бориса Ротенберга Карину и бывшего депутата Госдумы от «Единой России» Николая Борцова.