Война санкций⁠,
0

Россия запретила въезд представителю МИД Японии и ряду журналистов

Сюжет
Война санкций
Россия бессрочно запретила въезд 30 гражданам Японии, в том числе официальному представителю МИД страны, журналистам и профессорам. Согласно заявлению МИДа, решение стало ответом на санкционные действия японских властей
Китамура Тосихиро
Китамура Тосихиро (Фото: Burak Bir / Reuters)

МИД России объявил о бессрочном запрете на въезд в страну 30 японским гражданам, включая официального представителя Министерства иностранных дел Японии Китамуру Тосихиро. Решение принято в качестве ответной меры реагирования на антироссийскую политику правительства Японии, увязываемую со специальной военной операцией, указал МИД.

В перечне, который опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства, указаны имена журналистов и обозревателей газеты Nikkei, издания Yomiuri, репортера телеканала Fuji TV, а также профессора университетов Хитоцубаси, Кэйо и Токийского университета, а также президента компании Denzai K.K.

Россия запретила въезд главе МИД Японии и ее послу на Украине
Политика
Такэси Ивая

В сентябре Япония расширила список санкций в отношении России, включив в него 47 организаций и 14 физических лиц. Под ограничения попали фонд имени Ахмата Кадырова и детский лагерь «Артек». Также санкции затронули ряд оборонных предприятий, подполковников 64-й отдельной мотострелковой бригады Андрея Ермишко и Алексея Большакова, супругу Бориса Ротенберга Карину и бывшего депутата Госдумы от «Единой России» Николая Борцова.

И российские, и японские власти признавали сложности в двусторонних отношениях. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Япония занимает «ярко выраженную недружественную позицию» в отношении России. В 2022 году Москва из-за санкций приостановила переговоры с Токио о мирном договоре, отсутствующем с окончания Второй мировой войны из-за спора о принадлежности нескольких Южных Курильских островов.

Авторы
Теги
Милена Костерева Милена Костерева
Япония Россия МИД запрет на въезд журналисты

