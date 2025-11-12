Четыре дома получили повреждения при атаке дронов в Орловской области
Кровли четырех домов в Орловской области оказались повреждены в результате ночной атаки дронов. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в своем телеграм-канале.
«Ночью над Орловской областью уничтожены 4 вражеских БПЛА.
При их падении получили повреждения кровли четырех частных домов», — рассказал он.
При атаке никто не пострадал. На места происшествия выехали сотрудники МЧС и правоохранители, добавил Клычков.
По информации Минобороны, всего в ночь на 12 ноября над Россией сбили 22 беспилотника. Больше всего дронов — восемь — уничтожили над Ростовской областью.
Кроме того, ночью 12 ноября прием самолетов приостановили аэропорты Калуги, Владикавказа и Грозного. Воздушные гавани возобновили полеты к 6:09 мск.
