Четыре дома получили повреждения при атаке дронов в Орловской области

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Кровли четырех домов в Орловской области оказались повреждены в результате ночной атаки дронов. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в своем телеграм-канале.

«Ночью над Орловской областью уничтожены 4 вражеских БПЛА.

При их падении получили повреждения кровли четырех частных домов», — рассказал он.

При атаке никто не пострадал. На места происшествия выехали сотрудники МЧС и правоохранители, добавил Клычков.

По информации Минобороны, всего в ночь на 12 ноября над Россией сбили 22 беспилотника. Больше всего дронов — восемь — уничтожили над Ростовской областью.

Кроме того, ночью 12 ноября прием самолетов приостановили аэропорты Калуги, Владикавказа и Грозного. Воздушные гавани возобновили полеты к 6:09 мск.