В Оренбургской области при атаке БПЛА поврежден промышленный объект

В Орске Оренбургской области один промышленный объект получил повреждения при атаке БПЛА, сообщил губернатор Евгений Солнцев в телеграм-канале.

О каком именно объекте идет речь, он не уточнил.

«Данных о пострадавших среди людей нет. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — уточнил глава региона.

Солнцев напомнил, что в регионе запрещено снимать работу ПВО и распространять эти кадры в интернете, также нельзя приближаться к сбитым дронам и их частям. В случае ЧС следует звонить по номеру 112.

Утром 11 ноября местные власти объявили о беспилотной опасности. Вскоре Минобороны сообщило об одном сбитом над регионом беспилотнике. Закрыты аэропорты Орска и Оренбурга.

В минувшую ночь силы ПВО сбили над Россией 71 дрон ВСУ, больше всего — 29 — над Брянской областью.