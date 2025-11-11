В Оренбургской области при атаке БПЛА поврежден промышленный объект
В Орске Оренбургской области один промышленный объект получил повреждения при атаке БПЛА, сообщил губернатор Евгений Солнцев в телеграм-канале.
О каком именно объекте идет речь, он не уточнил.
«Данных о пострадавших среди людей нет. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — уточнил глава региона.
Солнцев напомнил, что в регионе запрещено снимать работу ПВО и распространять эти кадры в интернете, также нельзя приближаться к сбитым дронам и их частям. В случае ЧС следует звонить по номеру 112.
Утром 11 ноября местные власти объявили о беспилотной опасности. Вскоре Минобороны сообщило об одном сбитом над регионом беспилотнике. Закрыты аэропорты Орска и Оренбурга.
В минувшую ночь силы ПВО сбили над Россией 71 дрон ВСУ, больше всего — 29 — над Брянской областью.
