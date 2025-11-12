За прошедшую ночь над Россией сбили 22 дрона

За прошедшую ночь силы ПВО уничтожили 22 беспилотника, сообщило Минобороны.

Восемь дронов сбили над Ростовской областью, четыре — над Ставропольским краем, еще по три перехватили над Орловской и Брянской областями. Над Тульской областью уничтожили два БПЛА и по одному сбили над Калужской областью и Московским регионом.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, перехваченный дрон летел на столицу.

Ночью на территории промзоны в Ставропольском крае из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание. Никто не пострадал, жилые дома также не были повреждены.

Помимо этого аэропорты Калуги, Владикавказа и Грозного приостановили полеты. Все ограничения были сняты к 6:09 мск.