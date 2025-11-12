 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

За прошедшую ночь над Россией сбили 22 дрона

Сюжет
Военная операция на Украине

За прошедшую ночь силы ПВО уничтожили 22 беспилотника, сообщило Минобороны.

Восемь дронов сбили над Ростовской областью, четыре — над Ставропольским краем, еще по три перехватили над Орловской и Брянской областями. Над Тульской областью уничтожили два БПЛА и по одному сбили над Калужской областью и Московским регионом.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, перехваченный дрон летел на столицу.

В Ставропольском крае произошел пожар в промзоне из-за обломков дрона
Политика
Фото:Александр Река / ТАСС

Ночью на территории промзоны в Ставропольском крае из-за падения обломков БПЛА произошло возгорание. Никто не пострадал, жилые дома также не были повреждены.

Помимо этого аэропорты Калуги, Владикавказа и Грозного приостановили полеты. Все ограничения были сняты к 6:09 мск.

В Эстонии заявили о способности КНР быстро закончить конфликт на Украине

Фицо оценил, на сколько лет продлит бои передача активов России Киеву

ЕК создаст разведывательное подразделение под руководством фон дер Ляйен — FT

В Европе началась гонка за активы ЛУКОЙЛа — Bloomberg

В Госдуме рассказали о планах ввести новые ставки по семейной ипотеке

ВСУ обороняют часть фронта только БПЛА из-за нехватки людей — FT
Авторы
Теги
Александра Озерова
ПВО Минобороны беспилотники

Лента новостей
Курс евро на 12 ноября
EUR ЦБ: 94,2 (+0,27) Инвестиции, 02:16 Курс доллара на 12 ноября
USD ЦБ: 81,36 (+0,34) Инвестиции, 02:16
Домен, почта и DNS-записи могут стоить дороже бренда. Как ими управлятьПодписка на РБК, 08:24
Что такое Alipay, как пополнить баланс и как пользоваться в России Инвестиции, 08:13
Работник не отвечает и не приходит: как на это реагировать работодателюПодписка на РБК, 08:12
Власти Белгородской области закупят 69 тепловых установок Политика, 08:04
Власти могут сократить продажи валюты. Как это повлияет на рубльПодписка на РБК, 08:00
Как стиль уставшей женщины «месси герл» стал трендом. Образы и психология Life, 08:00
В Красногорске завели дело после ранения ребенка при взрыве бомбы Общество, 07:57
Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций Финансы, 07:55
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 07:46
Роспотребнадзор назвал основные симптомы пневмонии Общество, 07:35
США давят на российский газ в Турции. Сохранит ли «Газпром» этот рынокПодписка на РБК, 07:30
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:26
За прошедшую ночь над Россией сбили 22 дрона Политика, 07:21
Москвичей предупредили о дождливой погоде 12 ноября Общество, 07:08