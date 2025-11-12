 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Колумбия вслед за Великобританией приостановит обмен разведданными с США

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Колумбия приостановит все коммуникации со службами безопасности США из-за американских ударов по судам в Карибском море, сообщил президент Густаво Петро в соцсети X.

Он отметил, что борьба с наркотрафиком не должна нарушать права человека.

«Правоохранительным органам всех уровней предписано приостановить любые коммуникации и другие контакты с американскими службами безопасности. Эта мера будет действовать до тех пор, пока продолжаются ракетные атаки на суда в Карибском море. Борьба с наркотиками должна быть подчинена правам человека», — написал глава государства.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщило о паузе в обмене разведывательной информацией Великобритании с США. По словам собеседников, Лондон не хочет быть соучастником ударов Вашингтона, которые считает незаконными.

Глава МИД Франции посчитал незаконными удары США по судам у Венесуэлы
Политика
Жан-Ноэль Барро

С сентября американские Вооруженные силы начали наносить удары по морским судам из Венесуэлы, которые, по заявлению официальных лиц, причастны к наркотрафику. Один из последних инцидентов произошел 3 октября, когда, по заявлению главы Пентагона Пита Хегсета, был уничтожен катер, предположительно перевозивший крупную партию наркотиков.

Администрация американского президента Дональда Трампа утверждает, что военные США могут на законных основаниях убивать предполагаемых наркоторговцев, поскольку те представляют непосредственную угрозу для американцев и являются «вражескими комбатантами», находящимися в «вооруженном конфликте» с США, согласно меморандуму, направленному Белым домом в конгресс.

В Эстонии заявили о способности КНР быстро закончить конфликт на Украине

Фицо оценил, на сколько лет продлит бои передача активов России Киеву

ЕК создаст разведывательное подразделение под руководством фон дер Ляйен — FT

В Европе началась гонка за активы ЛУКОЙЛа — Bloomberg

В Госдуме рассказали о планах ввести новые ставки по семейной ипотеке

ВСУ обороняют часть фронта только БПЛА из-за нехватки людей — FT
Авторы
Теги
Александра Озерова
Колумбия США Великобритания Венесуэла обмен разведданными спецслужбы

