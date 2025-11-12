Колумбия вслед за Великобританией приостановит обмен разведданными с США

Колумбия приостановит все коммуникации со службами безопасности США из-за американских ударов по судам в Карибском море, сообщил президент Густаво Петро в соцсети X.

Он отметил, что борьба с наркотрафиком не должна нарушать права человека.

«Правоохранительным органам всех уровней предписано приостановить любые коммуникации и другие контакты с американскими службами безопасности. Эта мера будет действовать до тех пор, пока продолжаются ракетные атаки на суда в Карибском море. Борьба с наркотиками должна быть подчинена правам человека», — написал глава государства.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщило о паузе в обмене разведывательной информацией Великобритании с США. По словам собеседников, Лондон не хочет быть соучастником ударов Вашингтона, которые считает незаконными.

С сентября американские Вооруженные силы начали наносить удары по морским судам из Венесуэлы, которые, по заявлению официальных лиц, причастны к наркотрафику. Один из последних инцидентов произошел 3 октября, когда, по заявлению главы Пентагона Пита Хегсета, был уничтожен катер, предположительно перевозивший крупную партию наркотиков.

Администрация американского президента Дональда Трампа утверждает, что военные США могут на законных основаниях убивать предполагаемых наркоторговцев, поскольку те представляют непосредственную угрозу для американцев и являются «вражескими комбатантами», находящимися в «вооруженном конфликте» с США, согласно меморандуму, направленному Белым домом в конгресс.