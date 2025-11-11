На борту разбившегося в Грузии самолета находились 20 турецких военных

20 военнослужащих Вооруженных сил Турции, включая членов экипажа, находились на борту военно-транспортного самолета C-130, потерпевшего крушение в приграничном районе между Азербайджаном и Грузией

Самолет С-130 (Фото: Getty Images)

Министерство обороны Турции заявило, что на борту разбившегося на границе Азербайджана и Грузии самолета находились 20 военнослужащих турецких вооруженных сил, включая членов экипажа. Об этом сообщает Euronews. Самолет С-130 следовал из Азербайджана в Турцию.

В Минобороны ранее уточнили, что совместно с властями Азербайджана и Грузии организована спасательная операция. МВД Грузии сообщило, что самолет потерпел крушение в муниципалитете Сигнаги. Он находится в 5 км от грузинской границы. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности или эксплуатации воздушного транспорта, повлекших смерть человека, добавили в ведомстве.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого выразил соболезнования в связи с гибелью военнослужащих при крушении самолета. Как сообщает пресс-служба азербайджанского президента, в ходе беседы было подчеркнуто, что профильные ведомства двух стран поддерживают постоянный контакт по расследованию инцидента.

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов также направил официальное соболезнование главе военного ведомства Турции Яшару Гюлеру. Первоначально информацию о катастрофе распространило грузинское издание Imedinews, опубликовавшее кадры падения воздушного судна. На видеозаписи зафиксировано, как самолет стремительно снижается практически по вертикальной траектории, оставляя за собой шлейф дыма.