Imedi сообщило о крушении турецкого военного вертолета у границы Грузии

Imedinews: турецкий военный вертолет упал у границы Грузии и Азербайджана

Фото: Obaida Hitto / Fotodom / Shutterstock

Турецкий военный вертолет, предположительно, потерпел крушение недалеко от границы Грузии и Азербайджана, передает Imedinews. На опубликованной кадре, видно, как воздушное судно падает.

«Предположительно, турецкий военный вертолет потерпел крушение у грузинско-азербайджанской границы», — сказано в тексте. Другие подробности не приводятся.

Материал дополняется