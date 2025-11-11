Imedi сообщило о крушении турецкого военного вертолета у границы Грузии
Турецкий военный вертолет, предположительно, потерпел крушение недалеко от границы Грузии и Азербайджана, передает Imedinews. На опубликованной кадре, видно, как воздушное судно падает.
«Предположительно, турецкий военный вертолет потерпел крушение у грузинско-азербайджанской границы», — сказано в тексте. Другие подробности не приводятся.
Материал дополняется
