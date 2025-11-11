В МИД Азербайджана сообщили о жертвах при крушении самолета ВВС Турции

МИД Азербайджана: при крушении самолета ВВС Турции на границе есть жертвы

Вид на здание МИД Азербайджана (Фото: MFAAzerbaijan / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

При крушении турецкого военно-транспортного самолета C-130, следовавшего из Азербайджана, есть жертвы. Об этом сообщила пресс-служба МИД Азербайджана в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования братскому турецкому народу и Вооруженным силам [Турции] в связи с этой тяжелой утратой и желаем терпения семьям погибших», — говорится в публикации.

Количество жертв в сообщении МИДа не уточнили.

Военно-транспортный самолет C-130 потерпел крушение недалеко от грузино-азербайджанской границы во вторник, 11 ноября. По информации МВД Грузии, самолет упал в Сигнахском муниципалитете примерно в 5 км от границы с Азербайджаном.

Власти Азербайджана и Грузии начали поисково-спасательную операцию. Грузинская сторона возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть человека.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану, чтобы выразить соболезнования семьям и близким погибших при крушении. В свою очередь министр обороны Азербайджана Закир Гасанов выразил соболезнование турецкому коллеге Яшару Гюлеру.