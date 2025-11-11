 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Российские истребители Су-35 сопроводили борт Токаева в небе над Россией

С момента пересечения государственной границы до посадки в аэропорту Москвы борт президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева сопроводили истребители Су-35 Министерства обороны России. Об этом сообщила пресс-служба президента Казахстана в телеграм-канале.

Кремль сообщил о визите Токаева в Москву
Политика
Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Россию 11–12 ноября по приглашению Владимира Путина, сообщила пресс-служба Кремля. В ходе визита планируются переговоры по развитию российско-казахстанских отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также подписание ряда двусторонних документов.

12 ноября Токаев и Путин также подпишут декларацию о переходе отношений на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества и проведут государственный обед, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

