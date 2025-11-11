 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Политика⁠,
0

Эстонские депутаты отклонили проект о полном закрытии границы с Россией

Эстонские депутаты отклонили в первом чтении проект о закрытии границы с Россией
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Рийгикогу (парламент Эстонии) отклонил в первом чтении законопроект о полном закрытии границы с Россией, предложенный партией «Отечество», сообщает Postimees.

Решение было принято 11 ноября в ходе первого чтения — за инициативу проголосовали 20 депутатов, против высказались 47. Для принятия документа требовалось не менее 51 голоса.

Законопроект предлагал обязать правительство оценить необходимость закрытия границы для обеспечения безопасности жителей Эстонии. В пояснительной записке авторы отмечали, что это позволило бы снизить риски и избежать инцидентов на временной контрольной линии.

Ряд политиков, в том числе мэр Нарвы Катри Райк, выступили против инициативы. В МВД заявили, что оснований для полного закрытия границы нет.

В Эстонии у границы с Россией обнаружили 250-килограммовую авиабомбу
Общество
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Вопрос о том, что нужно закрыть границу с Россией, эстонские политики подняли в конце декабря 2024 года. За инициативу, в частности, выступал лидер партии «Отечество», занимавший пост главы МИД Эстонии в 2022–2023 годах, Урмас Рейнсалу. Он заявил, что сделать это необходимо в кратчайшие сроки, ссылаясь на обвинения России в повреждении электрокабеля Estlink 2. Представитель МИДа Мария Захарова говорила, что с помощью подобных обвинений Запад хочет ограничить экспорт российской нефти и ввести «произвольные ограничения международного судоходства» на Балтике.

Хотя граница не была закрыта, Таллин принимает меры по усилению контроля над ней. В конце октября власти Эстонии запустили в работу недавно построенную радиолокационную станцию в уезде Ида-Вирумаа на северо-востоке страны у границы с Россией. До этого, в середине сентября, на границе Эстонии с Россией началось строительство оборонительных сооружений. К 2027 году власти запланировали вырыть ров протяженностью около 40 км. Также эстонские власти ограничили работу пунктов пропуска на границе с Россией.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Эстонии заявили о способности КНР быстро закончить конфликт на Украине

Фицо оценил, на сколько лет продлит бои передача активов России Киеву

ЕК создаст разведывательное подразделение под руководством фон дер Ляйен — FT

В Европе началась гонка за активы ЛУКОЙЛа — Bloomberg

В Госдуме рассказали о планах ввести новые ставки по семейной ипотеке

ВСУ обороняют часть фронта только БПЛА из-за нехватки людей — FT
Авторы
Теги
Полина Дуганова
Эстония граница Прибалтика

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
В Эстонии заявили о способности КНР быстро закончить конфликт на Украине
Политика
МИД Эстонии сообщил о проплывшем по Нарве катере с флагом ЧВК «Вагнер»
Политика
В Эстонии у границы с Россией обнаружили 250-килограммовую авиабомбу
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (+0,09) Инвестиции, 01:41 Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 81,01 (-0,21) Инвестиции, 01:41
Встреча Путина и Токаева в Кремле завершилась Политика, 23:08
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 23:00
В Египте госпитализировали 14 россиян после ДТП с автобусом Общество, 22:58
САП обвинила соратника Зеленского в «преступном» вмешательстве в оборону Политика, 22:48
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:30
Песков объяснил сопровождение борта Токаева истребителями над Россией Политика, 22:29
FT сравнила ЕС со скорпионами в банке, которые оказались под угрозой Политика, 22:15
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
«Группа Позитив» допустила выплату дивидендов в 2026 году Инвестиции, 22:10
Эстонские депутаты отклонили проект о полном закрытии границы с Россией Политика, 22:10
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 22:05
Россия запретила въезд представителю МИД Японии и ряду журналистов Политика, 21:47
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
Российская фигуристка выступила на юниорском Гран-при в двух видах Спорт, 21:37
Трамп заявил, что смотрел торжества ко Дню Победы в России Политика, 21:29