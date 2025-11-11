Эстонские депутаты отклонили проект о полном закрытии границы с Россией

Эстонские депутаты отклонили в первом чтении проект о закрытии границы с Россией

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Рийгикогу (парламент Эстонии) отклонил в первом чтении законопроект о полном закрытии границы с Россией, предложенный партией «Отечество», сообщает Postimees.

Решение было принято 11 ноября в ходе первого чтения — за инициативу проголосовали 20 депутатов, против высказались 47. Для принятия документа требовалось не менее 51 голоса.

Законопроект предлагал обязать правительство оценить необходимость закрытия границы для обеспечения безопасности жителей Эстонии. В пояснительной записке авторы отмечали, что это позволило бы снизить риски и избежать инцидентов на временной контрольной линии.

Ряд политиков, в том числе мэр Нарвы Катри Райк, выступили против инициативы. В МВД заявили, что оснований для полного закрытия границы нет.

Вопрос о том, что нужно закрыть границу с Россией, эстонские политики подняли в конце декабря 2024 года. За инициативу, в частности, выступал лидер партии «Отечество», занимавший пост главы МИД Эстонии в 2022–2023 годах, Урмас Рейнсалу. Он заявил, что сделать это необходимо в кратчайшие сроки, ссылаясь на обвинения России в повреждении электрокабеля Estlink 2. Представитель МИДа Мария Захарова говорила, что с помощью подобных обвинений Запад хочет ограничить экспорт российской нефти и ввести «произвольные ограничения международного судоходства» на Балтике.

Хотя граница не была закрыта, Таллин принимает меры по усилению контроля над ней. В конце октября власти Эстонии запустили в работу недавно построенную радиолокационную станцию в уезде Ида-Вирумаа на северо-востоке страны у границы с Россией. До этого, в середине сентября, на границе Эстонии с Россией началось строительство оборонительных сооружений. К 2027 году власти запланировали вырыть ров протяженностью около 40 км. Также эстонские власти ограничили работу пунктов пропуска на границе с Россией.