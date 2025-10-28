 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Эстония запустила в работу радар у границы с Россией

Фото: zef art / Shutterstock
Фото: zef art / Shutterstock

Власти Эстонии запустили в работу недавно построенную радиолокационную станцию в уезде Ида-Вирумаа на северо-востоке страны у границы с Россией, сообщает телерадиокомпания ERR.

По ее данным, объект возведен на терриконе бывшей шахты и предназначен для мониторинга воздушного пространства восточной части Эстонии. Неподалеку, в деревне Васкнарва, строят еще один военный объект — станцию связи. Населенный пункт расположен на левом берегу приграничной реки Нарвы, у ее истока из Чудского озера.

«Государственный центр оборонных инвестиций строит инфраструктуру в соответствии с пожеланиями заказчика и уровнем требуемой безопасности», — сообщил изданию представитель эстонского центра оборонных инвестиций (RKIK) Андо Воогма.

Эстония полностью запретила проезд через «сапог» в Псковской области
Политика
Фото:Fabian.aichwald / Wikipedia

В планах Минобороны Эстонии разместить в 2026 году радиолокационную станцию и на острове Хийумаа, втором по величине в Эстонии и расположенном в Балтийском море к северо-западу от Рижского залива.

С 2024 года Эстония является полноправным членом Североатлантического альянса (НАТО). Россия неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО у своих границ. В Москве заявляли, что никому не угрожают, но не оставят без внимания действия стран — членов альянса.

