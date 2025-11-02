 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Эстонии у границы с Россией обнаружили 250-килограммовую авиабомбу

Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Во время утренней прогулки в лесу житель эстонской деревни Аувере уезда Ида-Вирумаа недалеко от границы с Россией, нашел крупную бомбу, передает ERR.

Прибывшие на место саперы установили, что вес авиабомбы «времен войны» составляет около 250 кг.

Специалисты намерены уничтожить ее на месте. Проводятся работы по подготовке к уничтожению, жителей окрестностей предупредили о звуках взрывов.

У деревни Аувере летом 1944 года шли бои между немецкими и советскими войсками в ходе Прибалтийской операции.

В конце сентября в Гонконге нашли и обезвредили 450-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны. Из 18 близлежащих жилых домов были эвакуированы около 6 тыс. местных жителей.

Анастасия Лежепекова
Эстония Россия граница авиабомба
