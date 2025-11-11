 Перейти к основному контенту
Бизнес⁠,
0

В Ozon заявили о планах открыть собственные офлайн-магазины

Фото: Андрей Любимов / РБК

Онлайн-ретейлер Ozon намерен развивать офлайн-направление и открыть небольшие магазины в жилых районах, заявил советник компании Александр Шульгин, выступая на «Дне платформенной экономики» в национальном центре «Россия», сообщает ТАСС.

По его словам, в таких точках покупатели смогут заказывать доставку или приобретать товары на месте. Шульгин отметил, что аналогичную модель уже используют другие торговые сети, совмещая дарксторы (специализированные магазины-склады для обработки онлайн-заказов) и традиционные магазины.

Он также подчеркнул важность снятия ряда ограничений в законодательстве о торговле, что, по мнению Ozon, повысит конкуренцию и улучшит цены для потребителей.

В начале ноября сенатор Олег Голов предложил полностью запретить размещение дарксторов в жилых домах и направил соответствующие обращения главам Минюста и Минпромторга.

По словам Голова, работа таких объектов создает неудобства для жильцов. Запрет, согласно инициативе, не затронет пункты выдачи заказов. Сенатор также предложил оценить целесообразность введения понятия «даркстор» и ввести административную ответственность за их незаконное размещение.

Полина Дуганова
Ozon центр «Россия» маркетплейс

