В Ozon заявили о планах открыть собственные офлайн-магазины
Онлайн-ретейлер Ozon намерен развивать офлайн-направление и открыть небольшие магазины в жилых районах, заявил советник компании Александр Шульгин, выступая на «Дне платформенной экономики» в национальном центре «Россия», сообщает ТАСС.
По его словам, в таких точках покупатели смогут заказывать доставку или приобретать товары на месте. Шульгин отметил, что аналогичную модель уже используют другие торговые сети, совмещая дарксторы (специализированные магазины-склады для обработки онлайн-заказов) и традиционные магазины.
Он также подчеркнул важность снятия ряда ограничений в законодательстве о торговле, что, по мнению Ozon, повысит конкуренцию и улучшит цены для потребителей.
В начале ноября сенатор Олег Голов предложил полностью запретить размещение дарксторов в жилых домах и направил соответствующие обращения главам Минюста и Минпромторга.
По словам Голова, работа таких объектов создает неудобства для жильцов. Запрет, согласно инициативе, не затронет пункты выдачи заказов. Сенатор также предложил оценить целесообразность введения понятия «даркстор» и ввести административную ответственность за их незаконное размещение.
