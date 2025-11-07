В Совфеде предложили запретить размещение дарксторов в многоэтажных домах
Член Совета Федерации Олег Голов разработал законопроект, предусматривающий полный запрет на размещение дарксторов — специализированных складов для комплектации онлайн-заказов — в многоквартирных жилых домах. Как сообщает «РИА Новости», сенатор направил соответствующие обращения министру юстиции Константину Чуйченко и главе Минпромторга Антону Алиханову с просьбой оценить предложенные законодательные изменения.
В подготовленном документе содержится определение даркстора как «закрытого для покупателей объекта дистанционной торговли, где формируется расширенный запас товаров». К отличительным признакам таких объектов автор законопроекта относит многократные поставки товаров более двух раз в сутки, расширенный ассортимент, превращающий помещение в склад, ежедневную комплектацию сотен заказов, проведение логистических операций в ночное время и отсутствие непосредственного обслуживания покупателей.
«Законопроектом предусматривается прямой запрет на размещение дарксторов в многоквартирных жилых домах в связи с тем, что их функционирование создает существенные неудобства для жителей», — пояснил Голов. Парламентарий подчеркнул, что инициатива направлена на защиту прав жителей на комфортное и безопасное проживание, устранение правовой неопределенности в квалификации складских объектов дистанционной торговли и ликвидацию недобросовестной конкуренции.
В обращениях к министрам Голов просит прояснить позицию ведомств относительно соответствия предлагаемых норм действующему законодательству, включая Жилищный кодекс и законы о торговой деятельности, а также оценить целесообразность введения понятия «даркстор» и предложить меры по совершенствованию механизма административной ответственности за нарушения требований к размещению таких объектов в жилых домах.
Предлагаемый запрет не будет распространяться на пункты выдачи заказов, говорится в предложениях.
