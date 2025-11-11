 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
МИД заявил о попытках спровоцировать Россию для запуска пятой статьи НАТО

Сюжет
Военная операция на Украине

МИД заявил о попытках спровоцировать Россию для запуска пятой статьи НАТО
Действия прибалтийских стран — Латвии, Литвы и Эстонии — в отношении Москвы имеют целью вынудить ее к действиям, подпадающим под пятую статью Североатлантического договора. Об этом в интервью российским СМИ заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Им отводится роль... спровоцировать Россию на действия, которые потом будут пытаться продать Вашингтону прежде всего в качестве основания для начала серьезных боевых действий на основе пятой статьи Вашингтонского договора», — сказал дипломат.

Лавров сравнил страны Прибалтики с «хулиганчиками» из своего детства
Политика
Сергей Лавров

Североатлантический договор (Вашингтонский договор о коллективной обороне) был подписан 4 апреля 1949 года и стал основой для создания Организации Североатлантического договора (НАТО). Ст. 5 является ключевой в нем. Она устанавливает, что нападение на одного члена НАТО является нападением на всех. В этом случае все члены альянса обязуются помочь, применив вооруженную силу, если сочтут это необходимым.

Латвия, Литва и Эстония присоединились к НАТО весной 2004 года.

После начала военного конфликта на Украине в 2022 году власти прибалтийских республик неоднократно заявляли об угрозе со стороны России. Так, экс-глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис признался, что «считает часы» до новой эскалации с Россией.

В январе 2024 года Лавров назвал абсурдными слова западных политиков о том, что Прибалтика, а также Швеция и Финляндия могут быть «следующими» после специальной операции.

