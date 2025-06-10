Лавров сравнил страны Прибалтики с «хулиганчиками» из своего детства

Сергей Лавров (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Глава МИД России Сергей Лавров сравнил страны Прибалтики с «хулиганчиками», которые требуют 15 копеек и вымогают бутерброд, передает корреспондент РБК с переговоров Лаврова с белорусским коллегой Максимом Рыженковым.



Лавров, говоря о прибалтийских странах, к которым относятся Литва, Латвия и Эстония, привел ассоциацию из детства.



«Что касается трех прибалтийских государств, то <...> знаете, мне просто сейчас ассоциация пришла в голову из детства: когда выходишь после школы погулять во двор, ну и такие вот три маленьких хулиганчика подбегают, там начинают 15 копеек просить, там чего-то отнимать, какой-то бутерброд», — сказал Лавров.



Если ставить «хулиганчиков» на место, продолжил глава МИД, на подмогу приходит старшая шпана, которая натравливает злоумышленников на «нормальных людей». Так, по мнению Лаврова, «еврогранды» манипулируют прибалтийскими странами, чтобы ослабить Россию и ее союзников. Прибалтийские страны при этом, по его мнению, не более чем «марионетки».

Ранее власти ряда стран заявили об угрозе со стороны России. В их числе был экс-глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, который заявил, что существует угроза Прибалтике и странам Европы после конфликта на Украине.В январе 2024 года Лавров заявил, что заявления Запада о том, что Прибалтика, Швеция и Финляндия могут быть «следующими» после специальной операции, являются абсурдными . Тем не менее в феврале 2025 года Эстония, Литва и Латвия вышли из международной энергосистемы БРЭЛЛ, которая объединяла электрическим кольцом эти страны с Россией и Белоруссией.В начале мая, в преддверии 80-летия Победы, прибалтийские страны запретили пролет в Москву самолета сербского президента над своей территорией из-за «технических и дипломатических обстоятельств». Прибалтийские страны ввели аналогичные меры в отношении премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Оба были приглашены в Москву на торжественную церемонию в честь 9 мая.

Лавров назвал позором закрытие воздушного пространства странами Прибалтики.