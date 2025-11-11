 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

ФСБ сообщила о незаконной попытке перезахоронить солдат вермахта в России

ФСБ заявила о провокации ФРГ в Волгоградской области с могилами солдат вермахта
Фото: УФСБ России по Волгоградской области
Фото: УФСБ России по Волгоградской области

ФСБ сообщила, что в начале 2025 года, в преддверии праздника 80-летия Победы, предотвратила попытку немецких властей и спецслужб провести акцию в Волгоградской области, связанную с перезахоронением солдат вермахта, сообщает «РИА Новости».

По данным ведомства, в марте 2025 года посольство Германии и организация «Народный союз Германии по уходу за военными захоронениями» без разрешения эксгумировали останки немецких военных на территории Свято-Вознесенского женского монастыря в Дубовском районе.

«По итогам раскопок представители Народного союза Германии планировали организовать торжественное перезахоронение останков солдат и офицеров вермахта на мемориальном комплексе «Россошки» с воинскими почестями, полагаемыми защитникам Отечества», — говорится в сообщении.

При обысках в офисе организации нашли останки неопознанных солдат и квадрокоптер, которым велась съемка, в том числе возле военных объектов. ФСБ объявила предостережение представителю Народного союза Германии по уходу за военными захоронениями.

В Набережных Челнах задержали юношу за осквернение символа воинской славы
Общество
Набережные Челны

В феврале официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила о дискриминации Германией части жертв блокады Ленинграда. Захарова сообщила об этом в связи с тем, что Берлин выплачивает компенсации только блокадникам еврейской национальности.

В апреле 2024 года она объявила, что посольство России в Берлине получило уведомление о нежелательности участия официальных российских представителей в траурных мероприятиях в честь 79-й годовщины освобождения узников концентрационных лагерей. МИД расценил этот шаг Германии как «провокационный выпад» и уничтожение «исторической памяти и правды о Второй мировой войне со стороны официального Берлина».

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Германия Россия Волгоградская область ФСБ

