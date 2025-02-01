МИД обвинил Германию в дискриминации жертв блокады Ленинграда

Россия много лет добивается, чтобы Германия платила компенсации всем блокадникам, а не только евреям, сказала Захарова. Дело, по ее словам, в справедливости, поскольку выплаты должны быть и у представителей других национальностей

Мария Захарова (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Германия дискриминирует часть жертв блокады Ленинграда, выплачивая компенсации только блокадникам еврейской национальности. Об этом «РИА Новости» заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«По сегодняшний день подобные выплаты получают исключительно блокадники еврейской национальности. <...> Считаем, что это откровенная дискриминация остальных жертв блокады, чудом переживших ее», — подчеркнула она.

Россия призывает немецкую сторону распространить компенсационные выплаты на всех выживших блокадников, а не перечислять их только отдельным категориям жертв, добавила дипломат.

Германия, комментируя вопросы о блокаде Ленинграда, ссылается на «так называемый гуманитарный жест правительства ФРГ», в рамках которого в 2019 году Берлин выделил €10 млн на модернизацию медицинского оборудования в одной из больниц Санкт-Петербурга, сказала Захарова. «Это решение само по себе, казалось бы, не может вызывать нареканий, если только не вспоминать о том, на каком фоне оно было принято властями Германии», — заявила она, пояснив, что Россия к тому моменту уже много лет призывала выплачивать компенсации всем жертвам блокады.

«Дело здесь не в деньгах, а, как и в случае с вопросом о признании геноцида народов СССР, в необходимости восстановления исторической и человеческой справедливости. <...> Почему германское государство считает, что блокадникам-евреям выплаты полагаются, а блокадникам-русским, белорусам, украинцам, татарам или грузинам — нет?», — спросила Захарова.

Москва не принимает аргументы Берлина, не отступит от своих требований и будет добиваться их реализации немецкой стороной, заключила представитель МИДа.

В 2021 году Германия согласилась предоставить компенсацию и начать выплачивать пенсии евреям, пережившим блокаду Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Пенсию €375 от Германии решили назначить примерно 4,5 тыс. блокадников. Кроме того, выплаты назначили еще 800 евреям, которые во время войны были вынуждены скрываться во Франции, и 1200 евреям, скрывавшимся в Румынии. В итоге речь шла примерно о 6,5 тыс. человек, которые в 2021 году проживали преимущественно в Израиле, а также в Северной Америке, странах бывшего СССР и Западной Европы. МИД впоследствии называл отказ Германии начислять выплаты всем жителям блокадного Ленинграда неприемлемым. Ведомство направляло обращение участников обороны и жителей блокадного Ленинграда к правительству Германии с призывом распространить выплаты блокадникам-евреям на всех ныне живущих блокадников вне зависимости от их национальной принадлежности.

В январе 2019 года, в день 75-летия со дня снятия блокады, правительство Германии объявило, что выделяет €12 млн на модернизацию больницы для ветеранов войны в Петербурге, создание германо-российского центра встреч для российской и немецкой общественности, а также для помощи людям, пережившим блокаду Ленинграда.

«Мы уверены, что эта добровольная акция улучшит качество жизни еще живущих жертв блокады и послужит историческому примирению между народами двух стран как основе наших двухсторонних отношений в будущем», — говорилось в совместном заявлении глав российского и немецкого МИДов.