Общество⁠,
0

В Набережных Челнах задержали юношу за осквернение символа воинской славы

Набережные Челны
Набережные Челны (Фото: Владимир Салман / Shutterstock)

Полиция задержала 17-летнего молодого человека после выявления видеозаписи, на которой он вместе с другими подростками оскверняет символы воинской славы на одной из площадей города Набережные Челны в Татарстане. Об этом сообщает представитель МВД Ирина Волк в телеграм-канале.

«В кратчайшие сроки полицейские установили личности злоумышленников. Один из них — 17-летний учащийся колледжа, который склонял своих знакомых к совершению противоправных действий, задержан в порядке статьи 91 УПК», — написала Волк.

Подозреваемый признался, что совершил правонарушение совместно со своими знакомыми с целью получения 500 руб. В отношении его соучастников избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

В Татарстане на подростков завели дело за осквернение георгиевских лент
Общество
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

Также возбуждено уголовное дело по признакам преступления по ч. 4 ст. 354.1 Уголовного кодекса (реабилитация нацизма; осквернение символов воинской славы). Максимальное наказание по ней предполагает до пяти лет лишения свободы.

Ранее в октябре суд в Москве арестовал стримера Андрея Скутина, известного под псевдонимом Таракан. По данным следствия, блогер плюнул на георгиевскую ленту, уголовное дело против Скутина возбудили еще в мае. Речь идет о ч. 3 ст. 354.1 УК (осквернение символов воинской славы России).

Авторы
Теги
Егор Алимов
Набережные Челны Татарстан осквернение Ирина Волк
