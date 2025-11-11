Лавров заявил, что Путин не поручал готовиться к ядерным испытаниям

Президент России Владимир Путин не давал поручений о подготовке к ядерным испытаниям, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью для российских СМИ.

«Президент России Владимир Путин поручил не проводить ядерные испытания и даже не готовиться к их проведению», — подчеркнул Лавров.

По словам министра, ведомствам поручено проанализировать текущую ситуацию. «МИДу России и другим нашим ведомствам, военным, спецслужбам поручено проанализировать ситуацию», — сказал он.

Лавров уточнил, что цель этой работы — «прийти к общему мнению о том, насколько эта ситуация требует рассмотрения вопроса о возобновлении ядерных испытаний».

Заседание Совета безопасности, на котором по инициативе Вячеслава Володина обсудили возможное возобновление США ядерных испытаний, прошло 5 ноября. Министр обороны Андрей Белоусов сообщил о разработке в США новых стратегических вооружений и назвал целесообразной подготовку России к возможным испытаниям на архипелаге Новая Земля. Путин подчеркнул, что Россия по-прежнему соблюдает обязательства по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Путин напомнил, что еще в послании Федеральному собранию в 2023 году он отмечал — если США или другие государства, участвующие в Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, возобновят такие испытания, Россия будет вынуждена предпринять адекватные ответные меры.

В Ассоциации по контролю над вооружениями (ACA) в США в комментарии РБК заявили, что нет технических, военных или политических причин для возобновления ядерных тестов. По словам главы организации Дэрила Кимбалла, такие действия со стороны России, США или Китая могут вызвать цепную реакцию испытаний и подорвать международную безопасность.