 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Политика⁠,
0

Лавров заявил, что Путин не поручал готовиться к ядерным испытаниям

Президент России Владимир Путин не давал поручений о подготовке к ядерным испытаниям, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью для российских СМИ.

«Президент России Владимир Путин поручил не проводить ядерные испытания и даже не готовиться к их проведению», — подчеркнул Лавров.

По словам министра, ведомствам поручено проанализировать текущую ситуацию. «МИДу России и другим нашим ведомствам, военным, спецслужбам поручено проанализировать ситуацию», — сказал он.

Лавров уточнил, что цель этой работы — «прийти к общему мнению о том, насколько эта ситуация требует рассмотрения вопроса о возобновлении ядерных испытаний».

Как прошло совещание Совбеза по ядерным испытаниям. Главное
Политика

Заседание Совета безопасности, на котором по инициативе Вячеслава Володина обсудили возможное возобновление США ядерных испытаний, прошло 5 ноября. Министр обороны Андрей Белоусов сообщил о разработке в США новых стратегических вооружений и назвал целесообразной подготовку России к возможным испытаниям на архипелаге Новая Земля. Путин подчеркнул, что Россия по-прежнему соблюдает обязательства по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Путин напомнил, что еще в послании Федеральному собранию в 2023 году он отмечал —  если США или другие государства, участвующие в Договоре о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, возобновят такие испытания, Россия будет вынуждена предпринять адекватные ответные меры.

В Ассоциации по контролю над вооружениями (ACA) в США в комментарии РБК заявили, что нет технических, военных или политических причин для возобновления ядерных тестов. По словам главы организации Дэрила Кимбалла, такие действия со стороны России, США или Китая могут вызвать цепную реакцию испытаний и подорвать международную безопасность.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

ФСБ сообщила о предотвращении угона МиГ-31 для провокации против НАТО

ВКС России нанесли удар по центру радиоэлектронной разведки под Киевом

Фракция Порошенко объявила о начале процедуры отставки кабмина Украины

Подрыв автомобиля в центре Нью-Дели совершил террорист-смертник

Минцифры предложило обязать онлайн-кинотеатры передавать подробные данные о пользователях

Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой
Авторы
Теги
Персоны
Антонина Сергеева
Сергей Лавров Владимир Путин ядерные испытания
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Как прошло совещание Совбеза по ядерным испытаниям. Главное
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (+0,09) Инвестиции, 01:41 Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 81,01 (-0,21) Инвестиции, 01:41
В Германии арестовали создателя даркнет-платформы по «убийству политиков» Политика, 16:58
ФСБ сообщила о незаконной попытке перезахоронить солдат вермахта в России Политика, 16:56
Лавров заявил, что Путин не поручал готовиться к ядерным испытаниям Политика, 16:54
Bloomberg узнал об отказе Лондона присоединиться к оборонному фонду ЕС Политика, 16:42
Госдума приняла закон о налоговых стимулах для долгосрочных сбережений Инвестиции, 16:42
Британских морпехов начали обучать захвату судов и нефтяных вышек в море Политика, 16:40
Пять интересных фактов об Иране и его экономике РБК и РЭЦ, 16:37
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В МХЛ 16-летний вратарь сыграл на ноль в дебютном матче и побил рекорд Спорт, 16:35
В России предложили иначе оценивать ущерб в ДТП по ОСАГО. Чем это грозит Авто, 16:32
В ВСУ началась вспышка болезни, забытой с Первой мировой войны Общество, 16:22
Как лидеру бороться с когнитивными искажениями в команде и в своей голове Образование, 16:19
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
Лавров раскрыл, зачем Россия передала США non-paper до разговора лидеров Политика, 16:14
Токаев прибыл с государственным визитом в Москву Политика, 16:13