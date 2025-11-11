 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Число пострадавших при обрушении «Снежкома» увеличилось до трех человек

Фото: Сергей Булкин / ТАСС
Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Количество пострадавших в результате обрушения башни горнолыжного комплекса «Снежком» в подмосковном Красногорске увеличилось до трех человек, сообщает пресс-служба областного Минздрава.

Еще одному раненому медицинская помощь была оказана на месте, госпитализация не потребовалась. Ранее ведомство сообщило о двух пострадавших.

В Красногорске микрорайон остался без света из-за сноса «Снежкома»
Общество
Фото:АГН «Москва»

«Снежком» обрушился в ходе его демонтажа, когда от башни-опоры отвалился кусок из-за нарушения технологии работ. Повреждения получили более 100 машин, находившихся в момент происшествия на парковке. Следователи возбудили дело по ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении строительных или других работ).

До этого, в декабре, во время демонтажа комплекса погиб рабочий, на которого упала металлическая конструкция.

Полина Дуганова
Красногорск обрушение здания Московская область

