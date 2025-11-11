Названа причина обрушения части колонны «Снежком» в Красногорске

Video

При сносе горнолыжного комплекса «Снежком» в Красногорске была нарушена технология демонтажа. Это привело к падению части опорной колонны и двум пострадавшим. Об этом в оперативных службах сообщили ТАСС.

«Как предварительно установлено, к обрушению части опорной колонны могло привести нарушение технологии демонтажа», — сообщили там.

В результате падения колонны повреждения получил 121 автомобиль. Один из пострадавших в результате обрушения обратился за помощью в травматологический пункт.

На кадрах, снятых на месте обрушения, видно, как во время сноса башни-опоры от верхней части отвалился фрагмент. В результате падения куска бетона с арматурой земля, перемешанная с осколками, разлетелась в стороны и засыпала стоявшие на парковке автомобили. СК России возбудил дело по ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ). Теперь в районе падения временно остановлено движение транспорта.

РБК обратился за комментарием в МЧС и прокуратуру региона.

В ноябре 2021 года юридическое лицо комплекса — ООО «Снежная горка» — объявили банкротом, был назначен конкурсный управляющий. В начале 2022-го склон закрыли на реконструкцию — сначала демонтировали канатные дороги, а затем и ледово-развлекательный центр. Однако в октябре того же года комплекс решили снести, демонтаж начался в конце 2023 года.