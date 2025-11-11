 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Общество⁠,
0

Названа причина обрушения части колонны «Снежком» в Красногорске

ТАСС: причиной обрушения в «Снежкоме» в Красногорске стала технология демонтажа

Названа причина обрушения части колонны «Снежком» в Красногорске
Video

При сносе горнолыжного комплекса «Снежком» в Красногорске была нарушена технология демонтажа. Это привело к падению части опорной колонны и двум пострадавшим. Об этом в оперативных службах сообщили ТАСС.

«Как предварительно установлено, к обрушению части опорной колонны могло привести нарушение технологии демонтажа», — сообщили там.

В Красногорске возбудили уголовное дело после обрушения «Снежкома»
Общество

В результате падения колонны повреждения получил 121 автомобиль. Один из пострадавших в результате обрушения обратился за помощью в травматологический пункт.

На кадрах, снятых на месте обрушения, видно, как во время сноса башни-опоры от верхней части отвалился фрагмент. В результате падения куска бетона с арматурой земля, перемешанная с осколками, разлетелась в стороны и засыпала стоявшие на парковке автомобили. СК России возбудил дело по ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ). Теперь в районе падения временно остановлено движение транспорта.

РБК обратился за комментарием в МЧС и прокуратуру региона.

В ноябре 2021 года юридическое лицо комплекса — ООО «Снежная горка» — объявили банкротом, был назначен конкурсный управляющий. В начале 2022-го склон закрыли на реконструкцию — сначала демонтировали канатные дороги, а затем и ледово-развлекательный центр. Однако в октябре того же года комплекс решили снести, демонтаж начался в конце 2023 года.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

ФСБ сообщила о предотвращении угона МиГ-31 для провокации против НАТО

ВКС России нанесли удар по центру радиоэлектронной разведки под Киевом

Фракция Порошенко объявила о начале процедуры отставки кабмина Украины

Подрыв автомобиля в центре Нью-Дели совершил террорист-смертник

Минцифры предложило обязать онлайн-кинотеатры передавать подробные данные о пользователях

Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
При участии
Елена Степанова
горнолыжный комплекс снос демонтаж Красногорск

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
В Красногорске при демонтаже «Снежкома» обломки рухнули на машины. Видео
Общество
При демонтаже «Снежкома» в Красногорске обломки рухнули на машины и людей
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (+0,09) Инвестиции, 01:41 Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 81,01 (-0,21) Инвестиции, 01:41
Число пострадавших при обрушении «Снежкома» увеличилось до трех человек Общество, 15:25
Вербовщик обещал российскому летчику за угон Миг-31 пиво и «пышногрудых» Политика, 15:22
Туристка из России умерла в гостинице в Анталии Общество, 15:21
Bloomberg рассказал о «настоящей драке» в Европе из-за активов ЛУКОЙЛа Политика, 15:16
Прокуратура Чечни начала проверку из-за обрушения балкона на похоронах Общество, 15:16
Что добывают и производят в городах и провинциях Китая. Карта РБК и ВТБ, 15:15
Судья позволил экс-замминистру обороны Попову не вставать на заседании Политика, 15:15
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
«Биннофарм Групп» расширила линейку препаратов для женского здоровья Пресс-релиз, 15:10
В Госдуме раскрыли детали о взятке, в которой подозревают Вороновского Политика, 15:04
Аэропорт Уфы закрыли для полетов Политика, 15:02
Китай обвинил США в краже биткоинов на $13 млрд Крипто, 14:57
SoftBank Group более чем в два раза увеличила прибыль благодаря ИИ Инвестиции, 14:57
У вас нет амбиций руководителя. Как развивать карьеру и расти в зарплате Образование, 14:56
Большинство пострадавших в ДТП с автобусом в Египте выписали из больницы Общество, 14:55