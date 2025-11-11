В Красногорске возбудили уголовное дело после обрушения «Снежкома»

Video

В подмосковном Красногорске произошло обрушение части конструкции горнолыжного комплекса во время его разбора. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, сообщили РБК в СК Московской области.

Обрушение произошло в момент демонтажа сооружения. В результате падения фрагментов конструкции были повреждены припаркованные рядом автомобили. Количество пострадавших среди пешеходов уточняется.

«Возбуждено уголовное дело по факту обрушения части конструкции горнолыжного комплекса в городе Красногорске в момент его разбора (ст. 216 УК РФ). <…> Количество пострадавших среди пешеходов уточняется», — сообщили в следственных органах.

При демонтаже горнолыжного комплекса «Снежком» пострадали два человека — мужчина и женщина. Повреждены более 100 автомобилей на парковке. Одному пострадавшему помощь оказали на месте, второго доставили в травмпункт, заявили в областном минздраве.

Это не первый инцидент при демонтаже комплекса — в декабре прошлого года во время работ погиб рабочий, на которого упала металлическая конструкция. Комплекс был закрыт на реконструкцию в 2022 году, а затем принято решение о его сносе.