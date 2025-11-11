 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Общество⁠,
0

В Красногорске возбудили уголовное дело после обрушения «Снежкома»

В Красногорске возбудили уголовное дело после обрушения «Снежкома»
Video

В подмосковном Красногорске произошло обрушение части конструкции горнолыжного комплекса во время его разбора. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, сообщили РБК в СК Московской области.

Обрушение произошло в момент демонтажа сооружения. В результате падения фрагментов конструкции были повреждены припаркованные рядом автомобили. Количество пострадавших среди пешеходов уточняется.

«Возбуждено уголовное дело по факту обрушения части конструкции горнолыжного комплекса в городе Красногорске в момент его разбора (ст. 216 УК РФ). <…> Количество пострадавших среди пешеходов уточняется», — сообщили в следственных органах.

При демонтаже «Снежкома» в Красногорске обломки рухнули на машины и людей
Общество

При демонтаже горнолыжного комплекса «Снежком» пострадали два человека — мужчина и женщина. Повреждены более 100 автомобилей на парковке. Одному пострадавшему помощь оказали на месте, второго доставили в травмпункт, заявили в областном минздраве.

Это не первый инцидент при демонтаже комплекса — в декабре прошлого года во время работ погиб рабочий, на которого упала металлическая конструкция. Комплекс был закрыт на реконструкцию в 2022 году, а затем принято решение о его сносе.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

ФСБ сообщила о предотвращении угона МиГ-31 для провокации против НАТО

ВКС России нанесли удар по центру радиоэлектронной разведки под Киевом

Фракция Порошенко объявила о начале процедуры отставки кабмина Украины

Подрыв автомобиля в центре Нью-Дели совершил террорист-смертник

Минцифры предложило обязать онлайн-кинотеатры передавать подробные данные о пользователях

Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Красногорск Московская область обрушение здания

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Число поврежденных машин при падении колонны «Снежкома» превысило 100
Общество
Два человека пострадали от обрушения конструкции при сносе «Снежкома»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (+0,09) Инвестиции, 01:41 Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 81,01 (-0,21) Инвестиции, 01:41
Карпин рассказал о желании пригласить тренера «Ростова» в штаб «Динамо» Спорт, 13:53
Школьники на Камчатке нашли личинки и насекомых в хлебе школьной столовой Общество, 13:52
Названа наиболее вероятная причина крушения вертолета в Дагестане Общество, 13:52
The Guardian сообщила о смерти бизнесмена и экс-сенатора Слуцкера Общество, 13:49
«Из многих»: почему нужно смотреть сериал от автора «Во все тяжкие» Life, 13:48
«Дом.РФ» выставил на торги самый крупный участок за всю историю компании Недвижимость, 13:47
В Красногорске возбудили уголовное дело после обрушения «Снежкома» Общество, 13:41
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Обновленный Belgee X70 получит в России три комплектации с полным приводом Авто, 13:41
Часть башни «Снежкома» обрушилась при демонтаже в Красногорске. Видео Общество, 13:39
Росреестр разъяснил, как исправить нарушения на земельном участке Недвижимость, 13:34
Эти «льготные» машины дилеры будут продавать после 1 декабря. Список Авто, 13:30
Скандал с мемкоином Libra получил продолжение. При чем здесь снова Милей Крипто, 13:29
Баффет написал акционерам последнее письмо: чем известен финансист 13:29
Число поврежденных машин при падении колонны «Снежкома» превысило 100 Общество, 13:28