РСТ: число пострадавших при ДТП с туристическим автобусом в Египте составило 30

Большинство пострадавших в ДТП с автобусом в Египте выписали из больницы

В результате ДТП при столкновения туристического автобуса и грузовика в Египте пострадали 30 человек, двое человек, включая россиянку погибли, четыре человека находятся в тяжелом состоянии, сообщила РБК пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

В РСТ добавили, что большинство пострадавших выписаны из медучреждений после оказания первой помощи. Представители туроператора поддерживают с пострадавшими постоянную связь. В союзе уточнили, что в результате инцидента погибли два человека — гражданка России и 39-летний житель Египта. Смерть россиянки также подтвердили в генконсульстве России в Хургаде.

Семь граждан Финляндии и трое египтян получили ранения и в настоящее время находятся в государственном госпитале, где им оказывается необходимая медицинская помощь, уточнили в РСТ. Ранее союз сообщил, что в автобусе также находились граждане Литвы и Швеции.

Al Masry al Youm писал, что при ДТП пострадали 36 человек. По данным портала Cairo24, всего пострадало 39 человек. RT Arabic пишет, что число пострадавших достигло 41, в том числе пострадали 27 россиян.

ДТП произошло 11 ноября. Автобус следовал из Хургады в туристические места в Каире.