 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Общество⁠,
0

Большинство пострадавших в ДТП с автобусом в Египте выписали из больницы

РСТ: число пострадавших при ДТП с туристическим автобусом в Египте составило 30

В результате ДТП при столкновения туристического автобуса и грузовика в Египте пострадали 30 человек, двое человек, включая россиянку погибли, четыре человека находятся в тяжелом состоянии, сообщила РБК пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

В РСТ добавили, что большинство пострадавших выписаны из медучреждений после оказания первой помощи. Представители туроператора поддерживают с пострадавшими постоянную связь. В союзе уточнили, что в результате инцидента погибли два человека — гражданка России и 39-летний житель Египта. Смерть россиянки также подтвердили в генконсульстве России в Хургаде.

В Египте в ДТП с туристическим автобусом пострадали 27 россиян
Общество
Фото:Mohammed Talatene / Global Look Press

Семь граждан Финляндии и трое египтян получили ранения и в настоящее время находятся в государственном госпитале, где им оказывается необходимая медицинская помощь, уточнили в РСТ. Ранее союз сообщил, что в автобусе также находились граждане Литвы и Швеции.

Al Masry al Youm писал, что при ДТП пострадали 36 человек. По данным портала Cairo24, всего пострадало 39 человек. RT Arabic пишет, что число пострадавших достигло 41, в том числе пострадали 27 россиян.

ДТП произошло 11 ноября. Автобус следовал из Хургады в туристические места в Каире.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

ФСБ сообщила о предотвращении угона МиГ-31 для провокации против НАТО

ВКС России нанесли удар по центру радиоэлектронной разведки под Киевом

Фракция Порошенко объявила о начале процедуры отставки кабмина Украины

Подрыв автомобиля в центре Нью-Дели совершил террорист-смертник

Минцифры предложило обязать онлайн-кинотеатры передавать подробные данные о пользователях

Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой
Авторы
Теги
Егор Алимов, Виктория Хабарова Виктория Хабарова
Египет ДТП с автобусом пострадавшие туристы

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
В Египте в ДТП с туристическим автобусом пострадали 27 россиян
Общество
Россиянка погибла в ДТП с туристическим автобусом в Египте
Общество
В ДТП с ехавшим из Хургады туристическим автобусом пострадали 25 россиян
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (+0,09) Инвестиции, 01:41 Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 81,01 (-0,21) Инвестиции, 01:41
Число пострадавших при обрушении «Снежкома» увеличилось до трех человек Общество, 15:25
Вербовщик обещал российскому летчику за угон Миг-31 пиво и «пышногрудых» Политика, 15:22
Туристка из России умерла в гостинице в Анталии Общество, 15:21
Bloomberg рассказал о «настоящей драке» в Европе из-за активов ЛУКОЙЛа Политика, 15:16
Прокуратура Чечни начала проверку из-за обрушения балкона на похоронах Общество, 15:16
Что добывают и производят в городах и провинциях Китая. Карта РБК и ВТБ, 15:15
Судья позволил экс-замминистру обороны Попову не вставать на заседании Политика, 15:15
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
«Биннофарм Групп» расширила линейку препаратов для женского здоровья Пресс-релиз, 15:10
В Госдуме раскрыли детали о взятке, в которой подозревают Вороновского Политика, 15:04
Аэропорт Уфы закрыли для полетов Политика, 15:02
Китай обвинил США в краже биткоинов на $13 млрд Крипто, 14:57
SoftBank Group более чем в два раза увеличила прибыль благодаря ИИ Инвестиции, 14:57
У вас нет амбиций руководителя. Как развивать карьеру и расти в зарплате Образование, 14:56
Большинство пострадавших в ДТП с автобусом в Египте выписали из больницы Общество, 14:55