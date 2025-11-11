Театр назвал время и место прощания с актером Владимиром Симоновым

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Церемония прощания c народным артистом России Владимиром Симоновым, скончавшимся в возрасте 68 лет, пройдет в Большом фойе театра Вахтангова 12 ноября, сообщила пресс-служба театра в телеграм-канале.

В пресс-службе уточнили, что церемония пройдет с 11:00 до 13:00 мск. Симонова похоронят на Троекуровском кладбище.

Актер умер в ночь на 9 ноября. В театре Вахтангова причиной смерти назвали сердечную недостаточность. Симонов скончался в Волынской больнице, в которой находился последнее время.

Владимир Симонов родился в июне 1957 года в Октябрьске. Служил в Театре Вахтангова с 1988 года. Он играл в спектаклях «Вахтангов. Путь к Турандот», «Ветер шумит в тополях», «Война и мир», «Дядя Ваня», «Минетти», «Улыбнись нам, Господи», «Отелло», «Принцесса Турандот», «Амфитрион», «Дон Кихот» и др.

Артист также снимался в кино: «Одиноким предоставляется общежитие», «Граница. Таежный роман», «Московские окна», «Дети Арбата», «Одна любовь на миллион», «Ржевский против Наполеона», «Перевал Дятлова», «Пальма» и др. Лауреат премий «Чайка», «Хрустальная Турандот», награжден орденами Дружбы и Почета.