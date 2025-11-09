 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В театре Вахтангова назвали причину смерти Владимира Симонова

Кирилл Крок: народный артист Владимир Симонов умер от сердечной недостаточности
Владимир Симонов
Владимир Симонов (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Причиной смерти народного артиста России Владимира Симонова стала сердечная недостаточность, сообщил ТАСС директор государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок.

«Владимир Александрович ушел из жизни из-за сердечной недостаточности. Это произошло в Волынской больнице, где он находился последние две недели», — сказал директор.

Умер народный артист России Владимир Симонов
Общество
Владимир Симонов в спектакле &laquo;Ромул Великий&raquo; в постановке Уланбека Баялиева в Театре имени Евгения Вахтангова

В ночь на 9 ноября в театре сообщили о смерти Симонова. Актеру было 68 лет.

Владимир Симонов родился в июне 1957 года в Октябрьске. Служил в Театре Вахтангова с 1988 года. Он играл в спектаклях «Вахтангов. Путь к Турандот», «Ветер шумит в тополях», «Война и мир», «Дядя Ваня», «Минетти», «Улыбнись нам, Господи», «Отелло», «Принцесса Турандот», «Амфитрион», «Дон Кихот» и др.

Артист также снимался в кино: «Одиноким предоставляется общежитие», «Граница. Таежный роман», «Московские окна», «Дети Арбата», «Одна любовь на миллион», «Ржевский против Наполеона», «Перевал Дятлова», «Пальма» и др. Лауреат премий «Чайка», «Хрустальная Турандот», награжден орденами Дружбы и Почета.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
актер сердечная недостаточность Театр имени Вахтангова
