В театре Вахтангова назвали причину смерти Владимира Симонова

Владимир Симонов (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Причиной смерти народного артиста России Владимира Симонова стала сердечная недостаточность, сообщил ТАСС директор государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок.

«Владимир Александрович ушел из жизни из-за сердечной недостаточности. Это произошло в Волынской больнице, где он находился последние две недели», — сказал директор.

В ночь на 9 ноября в театре сообщили о смерти Симонова. Актеру было 68 лет.

Владимир Симонов родился в июне 1957 года в Октябрьске. Служил в Театре Вахтангова с 1988 года. Он играл в спектаклях «Вахтангов. Путь к Турандот», «Ветер шумит в тополях», «Война и мир», «Дядя Ваня», «Минетти», «Улыбнись нам, Господи», «Отелло», «Принцесса Турандот», «Амфитрион», «Дон Кихот» и др.

Артист также снимался в кино: «Одиноким предоставляется общежитие», «Граница. Таежный роман», «Московские окна», «Дети Арбата», «Одна любовь на миллион», «Ржевский против Наполеона», «Перевал Дятлова», «Пальма» и др. Лауреат премий «Чайка», «Хрустальная Турандот», награжден орденами Дружбы и Почета.