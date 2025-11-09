В театре Вахтангова назвали причину смерти Владимира Симонова
Причиной смерти народного артиста России Владимира Симонова стала сердечная недостаточность, сообщил ТАСС директор государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок.
«Владимир Александрович ушел из жизни из-за сердечной недостаточности. Это произошло в Волынской больнице, где он находился последние две недели», — сказал директор.
В ночь на 9 ноября в театре сообщили о смерти Симонова. Актеру было 68 лет.
Владимир Симонов родился в июне 1957 года в Октябрьске. Служил в Театре Вахтангова с 1988 года. Он играл в спектаклях «Вахтангов. Путь к Турандот», «Ветер шумит в тополях», «Война и мир», «Дядя Ваня», «Минетти», «Улыбнись нам, Господи», «Отелло», «Принцесса Турандот», «Амфитрион», «Дон Кихот» и др.
Артист также снимался в кино: «Одиноким предоставляется общежитие», «Граница. Таежный роман», «Московские окна», «Дети Арбата», «Одна любовь на миллион», «Ржевский против Наполеона», «Перевал Дятлова», «Пальма» и др. Лауреат премий «Чайка», «Хрустальная Турандот», награжден орденами Дружбы и Почета.
