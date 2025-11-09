 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Умер народный артист России Владимир Симонов

На 69-м году жизни умер народный артист России Владимир Симонов
Актер снялся в таких фильмах, как «Одиноким предоставляется общежитие», «Граница. Таежный роман», «Московские окна», играл в Театре им. Вахтангова. Ему было 68 лет

Умер актер Театра им. Евгения Вахтангова, народный артист России Владимир Симонов, ему было 68 лет. Об этом сообщил театр.

«Не стало народного артиста России Владимира Александровича Симонова. Горе. Слов нет, только слезы. Светлая память», — говорится в сообщении.

Владимир Симонов родился 7 июня 1957 года в Октябрьске. По окончании школы попытался поступить в Театральное училище им. Б. Щукина в Москве, но не смог сдать экзамен по русскому языку и литературе. Позднее ему удалось поступить в Щукинское училище.

Симонов служил в Театре Вахтангова с 1988 года. Он играл в спектаклях «Вахтангов. Путь к Турандот», «Ветер шумит в тополях», «Война и мир», «Дядя Ваня», «Минетти», «Улыбнись нам, Господи», «Отелло», «Принцесса Турандот», «Амфитрион», «Дон Кихот» и др.

Умер художник Павел Никонов
Общество
Павел Никонов

Артист снимался и в кино: «Одиноким предоставляется общежитие», «Граница. Таежный роман», «Московские окна», «Дети Арбата», «Одна любовь на миллион», «Ржевский против Наполеона», «Перевал Дятлова», «Пальма» и др.

Лауреат премий «Чайка», «Хрустальная Турандот», награжден орденами Дружбы и Почета.

«Я любил Луи де Фюнеса. Смотрел все фильмы с ним. Чтобы собрать на билеты, сдавал бутылки. А если денег не хватало, мы с мальчишками прятались под сиденья и ждали нового сеанса. В Луи де Фюнесе нравилось то, что он смешит. Причем чем больше смотрел одни и те же моменты, тем больше смеялся. Я не понимал, как он это делает», — рассказывал актер в 2018 году в интервью.

Был несколько раз женат, у него есть две дочери и три сына.

