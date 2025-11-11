Москву украсили флагами Казахстана к приезду Токаева. Видео
Флаги Казахстана появились на улицах Москвы в преддверии государственного визита казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Акорды.
«Одна из достопримечательностей города — Останкинская телебашня — украшена нашим флагом. Российская столица готовится к государственному визиту президента», — говорится в сообщении.
На Ленинском проспекте по направлению в центр также вывешены парные флаги России и Казахстана.
Накануне Кремль сообщил о визите Токаева 11–12 ноября в российскую столицу. В рамках визита у него пройдут переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Как ожидается, стороны подпишут декларацию о стратегическом партнерстве.
По словам Токаева, Казахстан — в пятерке основных торговых партнеров России, товарооборот между двумя государствами приблизился к $30 млрд.
На прошлой неделе Токаев принял участие в саммите «Центральная Азия — США», по итогам которого Астана и Вашингтон подписали соглашения на $17 млрд в сфере минеральных ресурсов, а также авиации и цифровых технологий.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
ФСБ сообщила о предотвращении угона МиГ-31 для провокации против НАТО
ВКС России нанесли удар по центру радиоэлектронной разведки под Киевом
Фракция Порошенко объявила о начале процедуры отставки кабмина Украины
Подрыв автомобиля в центре Нью-Дели совершил террорист-смертник
Минцифры предложило обязать онлайн-кинотеатры передавать подробные данные о пользователях
Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой