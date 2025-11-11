 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Москву украсили флагами Казахстана к приезду Токаева. Видео

Москву украсили флагами Казахстана к приезду Токаева
Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости
Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Москву украсили флагами Казахстана к приезду Токаева. Видео
Video

Флаги Казахстана появились на улицах Москвы в преддверии государственного визита казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Акорды.

«Одна из достопримечательностей города — Останкинская телебашня — украшена нашим флагом. Российская столица готовится к государственному визиту президента», — говорится в сообщении.

На Ленинском проспекте по направлению в центр также вывешены парные флаги России и Казахстана.

Накануне Кремль сообщил о визите Токаева 11–12 ноября в российскую столицу. В рамках визита у него пройдут переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Как ожидается, стороны подпишут декларацию о стратегическом партнерстве.

По словам Токаева, Казахстан — в пятерке основных торговых партнеров России, товарооборот между двумя государствами приблизился к $30 млрд.

На прошлой неделе Токаев принял участие в саммите «Центральная Азия — США», по итогам которого Астана и Вашингтон подписали соглашения на $17 млрд в сфере минеральных ресурсов, а также авиации и цифровых технологий.

Анастасия Лежепекова
Касым-Жомарт Токаев Владимир Путин Казахстан флаги Москва
Касым-Жомарт Токаев фото
Касым-Жомарт Токаев
политик, президент Казахстана
17 мая 1953 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года

