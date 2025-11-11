Не обновившим данные в ТЦК украинцам запретят консульские услуги

Фото: Rick Gold / Capital Pictures / Global Look Press

Военнообязанные украинцы, которые не обновили своих данных, с ноября не смогут получать консульские услуги за рубежом, сообщил украинский «24 канал» со ссылкой на правила мобилизации. Ранее президент Украины Владимир Зеленский вновь продлил мобилизацию на три месяца, с 5 ноября 2025 по 3 февраля 2026 года.

Как уточнил телеканал, все украинцы призывного возраста (25–60 лет), включая находящихся за рубежом, обязаны обновить свои данные в ТЦК. Невыполнение этого требования в 60-дневный срок после вступления закона в силу повлечет за собой ограничения. Военнообязанные за границей лишатся доступа к консульским услугам, включая оформление паспортов.

Во избежание последствий, таких как присвоение статуса «в розыске», мужчины могут урегулировать вопрос дистанционно — путем оплаты штрафа и обращения в ТЦК по телефону или электронной почте. Эти правила едины как для проживающих на Украине, так и для выехавших граждан.

Кроме того, как уточнил телеканал, вступивший в силу законопроект № 12 076 упростил воинский учет для 17-летних. Отныне им не требуется проходить врачебно-военную комиссию (ВВК), а встать на учет необходимо в год достижения 17-летия в установленный период, с 1 января по 31 июля.

Впервые такие ограничения были введены 23 апреля 2024 года, потом их закрепили в законе.

20 октября Зеленский внес в Раду законопроект о новом продлении военного положения. На следующий день, 21 октября, украинский парламент инициативу поддержал.

После начала военной операции в феврале 2022 года на Украине ввели военное положение и всеобщую мобилизацию. Верховная рада продлевает их регулярно, примерно каждые три месяца.