Верховная рада продлила военное положение на Украине

Верховная рада продлила военное положение и мобилизацию еще на 90 дней

Фото: John Moore / Getty Images

Верховная рада Украины в 17-й раз проголосовала за продление военного положения и мобилизации в стране еще на 90 дней. Об этом сообщает издание «Страна».

Таким образом, военное положение и всеобщая мобилизация сохранятся на территории Украины до 3 февраля 2026 года.

За продление военного положения проголосовали 317 депутатов. Воздержался от голосования один парламентарий, еще один высказался против.

Продление мобилизации поддержали 315 депутатов. Два парламентария воздержались, один проголосовал против.

Законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на территории Украины внес президент страны Владимир Зеленский накануне.

Верховная рада продлевает режим примерно каждые 90 дней. В последний раз украинский парламент утвердил военное положение в стране в начале августа. Тогда его продлили до 5 ноября.