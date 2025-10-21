 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Верховная рада продлила военное положение на Украине

Верховная рада продлила военное положение и мобилизацию еще на 90 дней
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Верховная рада Украины в 17-й раз проголосовала за продление военного положения и мобилизации в стране еще на 90 дней. Об этом сообщает издание «Страна».

Таким образом, военное положение и всеобщая мобилизация сохранятся на территории Украины до 3 февраля 2026 года.

За продление военного положения проголосовали 317 депутатов. Воздержался от голосования один парламентарий, еще один высказался против.

Продление мобилизации поддержали 315 депутатов. Два парламентария воздержались, один проголосовал против.

Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 5 ноября
Политика
Фото: Nikoletta Stoyanova / Getty Images

Законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на территории Украины внес президент страны Владимир Зеленский накануне. 

Верховная рада продлевает режим примерно каждые 90 дней. В последний раз украинский парламент утвердил военное положение в стране в начале августа. Тогда его продлили до 5 ноября.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
военное положение Украина Верховная рада Украины мобилизация
Материалы по теме
Зеленский продлил военное положение и мобилизацию до 5 ноября
Политика
Рада в шестнадцатый раз продлила военное положение и мобилизацию
Политика
Зеленский продлил военное положение и мобилизацию
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 94,38 (-0,2) Инвестиции, 20 окт, 18:56 Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 81,36 (+0,37) Инвестиции, 20 окт, 18:56
Госдума поддержала запрет на продажу табака и вейпов на остановках Общество, 15:11
В капитале банка «Таврический» обнаружили дефицит более 135 млрд руб. Финансы, 15:10
Глава Росприроднадзора предложила Путину создать Экологический кодекс Политика, 15:03
Похититель картины Рембрандта дал «денежный» совет грабителям Лувра Общество, 15:02
Госдума приняла поправку о новом сроке явки по электронной повестке Общество, 15:00
В Татарстане на подростков завели дело за осквернение георгиевских лент Общество, 14:58
Как финансовые инструменты помогают бизнесу решить проблему неплатежей Отрасли, 14:56
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Бывшего главу крымского парламента Леонида Грача похоронили в Симферополе Политика, 14:53
Опыт громче слов: на конференции ТОК выступят более 30 экспертов Отрасли, 14:53
Зумеры готовы ждать повышения всего год. Как их удержать Образование, 14:51
Адвоката и юриста блогера Саши Митрошиной заподозрили в мошенничестве Общество, 14:51
FT узнал возможную дату встречи Лаврова и Рубио в Будапеште Политика, 14:48
Почему ИП в IT растут быстрее: данные, регионы-лидеры, тренды 2025 Радио РБК, 14:44
Прощание с режиссером Сергеем Политиком пройдет на этой неделе Общество, 14:41