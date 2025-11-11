 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Аш-Шараа рассказал о полученном от Трампа подарке

Аш-Шараа рассказал о полученном от Трампа подарке в виде кепки MAGA
Фото: Saudi Press Agency / REUTERS
Фото: Saudi Press Agency / REUTERS

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа получил в подарок от президента США Дональда Трампа на встрече в Белом доме кепку с аббревиатурой MAGA (Make America Great Again). Похожие головные уборы продаются в официальном магазине Трампа за $55. Об этом сирийский глава рассказал в интервью телеканалу Fox News.

Ахмед Аш-Шараа также сообщил, что новая стратегия развития Сирии будет основана на сотрудничестве с Вашингтоном. По словам президента, теперь Сирия — это «геополитический союзник и страна, где США могут реализовать крупные инвестиционные проекты», особенно в сфере добычи газа.

Новый глава Сирии прибыл с официальным визитом в Вашингтон 9 ноября и на следующий день встретился с Трампом. На этой встрече политики договорились о совместной борьбе против терроризма, в том числе против группировки «Исламское государство» (признано террористическим и запрещено в России).

Как пришел к власти приехавший в США новый президент Сирии. Видео
Политика

Вашингтон частично снял санкции с Сирии и разрешил экспорт в страну большинства американских товаров. Госдеп исключил президента Сирии из списка террористов. До этого Совет Безопасности ООН снял персональные санкции с Ахмеда аш-Шараа.

Ахмед аш-Шараа возглавил республику после падения правительства Башара Асада в декабре 2024 года. Потерявший власть политик вместе с семьей уехал в Россию.

Денис Малышев
Ахмед аш-Шараа Дональд Трамп Сирия США переговоры Исламское государство
Ахмед Абу Мухаммед аль-Джулани аш-Шараа
Ахмед Абу Мухаммед аль-Джулани аш-Шараа
политик, временный президент Сирии
1 января 1982 года
Дональд Трамп
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года

