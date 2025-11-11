Аш-Шараа рассказал о полученном от Трампа подарке
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа получил в подарок от президента США Дональда Трампа на встрече в Белом доме кепку с аббревиатурой MAGA (Make America Great Again). Похожие головные уборы продаются в официальном магазине Трампа за $55. Об этом сирийский глава рассказал в интервью телеканалу Fox News.
Ахмед Аш-Шараа также сообщил, что новая стратегия развития Сирии будет основана на сотрудничестве с Вашингтоном. По словам президента, теперь Сирия — это «геополитический союзник и страна, где США могут реализовать крупные инвестиционные проекты», особенно в сфере добычи газа.
Новый глава Сирии прибыл с официальным визитом в Вашингтон 9 ноября и на следующий день встретился с Трампом. На этой встрече политики договорились о совместной борьбе против терроризма, в том числе против группировки «Исламское государство» (признано террористическим и запрещено в России).
Вашингтон частично снял санкции с Сирии и разрешил экспорт в страну большинства американских товаров. Госдеп исключил президента Сирии из списка террористов. До этого Совет Безопасности ООН снял персональные санкции с Ахмеда аш-Шараа.
Ахмед аш-Шараа возглавил республику после падения правительства Башара Асада в декабре 2024 года. Потерявший власть политик вместе с семьей уехал в Россию.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
ФСБ сообщила о предотвращении угона МиГ-31 для провокации против НАТО
ВКС России нанесли удар по центру радиоэлектронной разведки под Киевом
Фракция Порошенко объявила о начале процедуры отставки кабмина Украины
Подрыв автомобиля в центре Нью-Дели совершил террорист-смертник
Минцифры предложило обязать онлайн-кинотеатры передавать подробные данные о пользователях
Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой