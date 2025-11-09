Как пришел к власти приехавший в США новый президент Сирии. Видео

Video

В США с официальным визитом приехал новый временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа. За год, прошедший с момента прихода к власти, он успел встретится с президентом России Владимиром Путиным, с президентом США Дональдом Трампом, добиться снятия части санкций и стал первым с 1967 года главой страны, кто выступил с речью в ООН. Тогда с ней выступал Нуреддин Аль-Атаси.

В 2024 году, всего за 12 дней пала 24-летняя власть президента Сирии Башара Асада. До этого страной почти 30 лет правил его отец, Хафез Асад. Более чем 50-летнее правление Асадов закончилось во время наступления группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической и запрещена в России). После падения власти Асад уехал в Россию, где получил убежище. Как это было — в видео РБК.