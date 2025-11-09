 Перейти к основному контенту
Падение режима Асада⁠,
0

Как пришел к власти приехавший в США новый президент Сирии. Видео

Кадры прихода к власти приехавшего в США нового президента Сирии
Сюжет
Падение режима Асада

Как пришел к власти приехавший в США новый президент Сирии. Видео
Video

В США с официальным визитом приехал новый временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа. За год, прошедший с момента прихода к власти, он успел встретится с президентом России Владимиром Путиным, с президентом США Дональдом Трампом, добиться снятия части санкций и стал первым с 1967 года главой страны, кто выступил с речью в ООН. Тогда с ней выступал Нуреддин Аль-Атаси.

В 2024 году, всего за 12 дней пала 24-летняя власть президента Сирии Башара Асада. До этого страной почти 30 лет правил его отец, Хафез Асад. Более чем 50-летнее правление Асадов закончилось во время наступления группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической и запрещена в России). После падения власти Асад уехал в Россию, где получил убежище. Как это было — в видео РБК.

Что происходит в Сирии после захвата Дамаска. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Персоны
Башар Асад Сирия власть государство Ахмед аш-Шараа
Башар Асад
Башар Асад
политик, экс-президент Сирии
11 сентября 1965 года
Дональд Трамп
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
