ФСБ опубликовала запись инструктажа штурмана для угона российского МиГ-31

Инструктаж для российского летчика о пилотировании истребителя МиГ-31 с ракетой «Кинжал» со стороны сотрудника Главного управления разведки Минобороны Украины попал на запись ФСБ, которую служба опубликовала. Попытку угона сотрудникам спецслужб удалось сорвать.

«Ничего сложного в этом нет. Если бы было сложно, летчики б на самолете не летали. Для того чтобы это все понять, тебе надо слетать днем», — говорит сотрудник ГУР, представившийся Сергеем.

Российский штурман сообщил ФСБ, что с ним поддерживали связь через интернет. Детали операции по угону озвучивал украинский куратор. «При расчете маршрута угона Александр предложил выполнить заход на аэродром Одесской области через воздушное пространство Румынии над городом Констанца», — рассказал штурман.

Как рассказал российский летчик, завербовать его пытались прошлой осенью. «В случае передачи самолета [сумма] была увеличена до $3 млн. Также мне было предложено гражданство одной из западных стран», — рассказал он.

11 ноября ФСБ сообщила о срыве операции разведок Украины и Великобритании по угону за границу российского истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». По замыслу организаторов, военный самолет планировали применить для провокации против крупнейшей авиабазы НАТО, расположенной в Румынии.

После этого ФСБ сообщила о поражении Главного центра радиоэлектронной разведки Минобороны Украины в Броварах Киевской области и аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области, где дислоцировались истребители F-16.