Киев предложил российскому летчику западное гражданство за угон МиГ-31
Летчику-штурману, которого Украина совместно с британскими специалистами пыталась завербовать для угона российского истребителя МиГ-31,предлагали гражданство одной из западных стран.
Как рассказал ФСБ он сам, завербовать его пытались прошлой осенью, поддерживая связь через интернет. «В случае передачи самолета [сумма] была увеличена до $3 млн. Также мне было предложено гражданство одной из западных стран», — рассказал летчик.
Также украинская сторона предлагала летчику-штурману убить командира экипажа, выведя из строя его кислородную маску, чтобы затем угнать самолет, сообщается в видео ФСБ.
11 ноября ФСБ сообщила о срыве операции разведок Украины и Великобритании по угону за границу российского истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». По замыслу организаторов, военный самолет планировали применить для провокации против крупнейшей авиабазы НАТО, расположенной в Румынии.
