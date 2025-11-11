 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Политика⁠,
0

Киев предложил российскому летчику западное гражданство за угон МиГ-31

Фото:  Андрей Станавов / РИА Новости
Фото:  Андрей Станавов / РИА Новости

Летчику-штурману, которого Украина совместно с британскими специалистами пыталась завербовать для угона российского истребителя МиГ-31,предлагали гражданство одной из западных стран.

Как рассказал ФСБ он сам, завербовать его пытались прошлой осенью, поддерживая связь через интернет. «В случае передачи самолета [сумма] была увеличена до $3 млн. Также мне было предложено гражданство одной из западных стран», — рассказал летчик.

ФСБ раскрыла, сколько ГУР предложило российским летчикам за угон МиГ-31
Политика
Фото:Антон Денисов / РИА Новости

Также украинская сторона предлагала летчику-штурману убить командира экипажа, выведя из строя его кислородную маску, чтобы затем угнать самолет, сообщается в видео ФСБ.

11 ноября ФСБ сообщила о срыве операции разведок Украины и Великобритании по угону за границу российского истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». По замыслу организаторов, военный самолет планировали применить для провокации против крупнейшей авиабазы НАТО, расположенной в Румынии.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

ФСБ сообщила о предотвращении угона МиГ-31 для провокации против НАТО

ВКС России нанесли удар по центру радиоэлектронной разведки под Киевом

Фракция Порошенко объявила о начале процедуры отставки кабмина Украины

Подрыв автомобиля в центре Нью-Дели совершил террорист-смертник

Минцифры предложило обязать онлайн-кинотеатры передавать подробные данные о пользователях

Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
ФСБ МиГ-31 ракеты Кинжал угон самолета самолет НАТО

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
ФСБ раскрыла, сколько ГУР предложило российским летчикам за угон МиГ-31
Политика
ФСБ сообщила о предотвращении угона МиГ-31 для провокации против НАТО
Политика
ФСБ задержала россиянина, передавшего блогеру с Украины данные о военных
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (+0,09) Инвестиции, 01:41 Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 81,01 (-0,21) Инвестиции, 01:41
Агенты ИИ не работают в вакууме: почему культура важнее технологии Тренды, 10:46
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
Офисные катастрофы: как Джобс, Малалли и Шульц спасали команды от распада Образование, 10:43
Москву украсили флагами Казахстана к приезду Токаева. Видео Политика, 10:43
Как банки из кредиторов превратились в партнеров по развитию бизнеса Отрасли, 10:41
В ДТП с ехавшим из Хургады туристическим автобусом пострадали 36 человек Общество, 10:40
В Бельгии создали ультраправую партию под названием TRUMP Политика, 10:39
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Бобровский вышел на 9-е место по победам среди голкиперов в истории НХЛ Спорт, 10:35
СК допросили более 60 свидетелей по делу о пропаже семьи Усольцевых Общество, 10:30
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
Более 60% крупных компаний заинтересованы во внедрении ИИ-агентов Отрасли, 10:28
ФСБ сообщила об ударе по центру разведки Украины и аэродрому с F-16 Политика, 10:27
Криптобиржи выпускают платежные карты. Какую выбрать Крипто, 10:25
Торги акциями Ozon стартовали снижением почти на 8% Инвестиции, 10:24