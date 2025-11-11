 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Штурман МиГ-31 рассказал, что самолет хотели угнать над Черным морем

Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости

Угон российского самолета МиГ-31 с ракетой «Кинжал» планировался при пролете над акваторией Черного моря. Об этом на видео ФСБ России рассказал штурман, которого пытались завербовать в рамках совместной операции Украины и Великобритании.

По словам летчика, с ним поддерживали связь через интернет. Детали операции по угону озвучивал украинский куратор, представившийся Александром.

Киев предложил российскому летчику западное гражданство за угон МиГ-31
Политика
Фото: Андрей Станавов / РИА Новости

«При расчете маршрута угона Александр предложил выполнить заход на аэродром Одесской области через воздушное пространство Румынии над городом Констанца», — рассказал российский штурман.

Утром 11 ноября ФСБ сообщила о срыве операции разведок Украины и Великобритании по угону за границу российского истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». По замыслу организаторов, военный самолет планировали применить для провокации против крупнейшей авиабазы НАТО, расположенной в Румынии, где он мог быть сбит средствами противовоздушной обороны.

По данным силовиков, за угон МиГ-31 российскому летчику обещали 3 млн и гражданство одной из западных стран. Для совершения угона организаторы планировали убить командира, отравив его кислородную маску. В операции была задействована основанная в Великобритании организация Bellingcat (признана нежелательной и запрещена в России, также внесена в реестр иноагентов).

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Академия ФСБ Черное море угон самолета МиГ-31

