Штурман МиГ-31 рассказал, что самолет хотели угнать над Черным морем

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Угон российского самолета МиГ-31 с ракетой «Кинжал» планировался при пролете над акваторией Черного моря. Об этом на видео ФСБ России рассказал штурман, которого пытались завербовать в рамках совместной операции Украины и Великобритании.

По словам летчика, с ним поддерживали связь через интернет. Детали операции по угону озвучивал украинский куратор, представившийся Александром.

«При расчете маршрута угона Александр предложил выполнить заход на аэродром Одесской области через воздушное пространство Румынии над городом Констанца», — рассказал российский штурман.

Утром 11 ноября ФСБ сообщила о срыве операции разведок Украины и Великобритании по угону за границу российского истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». По замыслу организаторов, военный самолет планировали применить для провокации против крупнейшей авиабазы НАТО, расположенной в Румынии, где он мог быть сбит средствами противовоздушной обороны.

По данным силовиков, за угон МиГ-31 российскому летчику обещали 3 млн и гражданство одной из западных стран. Для совершения угона организаторы планировали убить командира, отравив его кислородную маску. В операции была задействована основанная в Великобритании организация Bellingcat (признана нежелательной и запрещена в России, также внесена в реестр иноагентов).