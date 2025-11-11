В РАН сообщили о 15 вспышках на Солнце за прошедшие сутки

Фото: Handout / Getty Images

За сутки 10 ноября на Солнце произошло 15 вспышек, включая вспышку высшего балла Х1.2, сообщила пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Вспышечная активность сохраняется на очень высоком уровне со значительными рисками для Земли», — отметили ученые. Одна из вспышек достигла класса М.

В РАН также уточнили прогноз на 11 ноября: к концу дня ожидается ухудшение геомагнитной обстановки с выходом на уровень бурь G1-G2. Пик активности придется на 12 ноября, когда интенсивность может достичь уровня G3–G4. При этом сохраняется вероятность повторных мощных солнечных вспышек, включая события высшего класса.

Солнечные вспышки делятся на пять категорий соответственно интенсивности рентгеновского излучения: А, В, C, М и Х. К классу Х относятся сверхмощные вспышки, которые могут вызывать сильные геомагнитные бури. Индекс после буквы уточняет значение интенсивности вспышки. Для букв A, B, C, M он может быть от 1,0 до 9,9. Для буквы X индекс больше.

Высший уровень вспышки класса Х зафиксировали 10 ноября в 12:19 мск. За день до этого, 9 ноября, в РАН сообщили о вспышке мощностью Х1.79. После нее Солнце выбросило значительный объем плазмы в сторону Земли.

Это не первые с начала месяца вспышки на Солнце высшего класса X. 4 ноября ученые зафиксировали на звезде вспышку мощностью X1.8. Событие произошло на «относительно безопасном» удалении от Земли.