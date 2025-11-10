На Солнце зафиксировали «вспышку-каннибала» высшего класса X
На Солнце зарегистрирована повторная вспышка высшего класса X, сообщает пресс-служба Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в телеграм-канале.
По информации специалистов, новая вспышка произошла в той же солнечной области, что и предыдущая, а ее максимум был зафиксирован в 12:19 мск. Уровень излучения достиг отметки X1.21. Для сравнения: вчерашняя вспышка имела мощность X1.79, однако нынешнее событие отличается более медленным спадом излучения и длительным плато на максимуме, что указывает на вероятный мощный выброс плазмы.
Солнечные вспышки делятся на пять категорий соответственно интенсивности рентгеновского излучения: А, В, C, М и Х. К классу Х относятся сверхмощные вспышки, которые могут вызывать сильные геомагнитные бури.
Индекс после буквы уточняет значение интенсивности вспышки. Для букв A, B, C, M он может быть от 1,0 до 9,9. Для буквы X индекс больше.
Накануне Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщила о выбросе с Солнца значительных объемов плазмы, что произошло после вспышки мощностью Х1.79. Новый, более быстрый выброс может догнать и поглотить предыдущий, сложив свое воздействие с ним. «Такой «каннибализм» характерен для плазменных облаков, выброшенных друг за другом», — говорится в сообщении.
Это не первые с начала месяца вспышки на Солнце высшего класса X. 4 ноября ученые зафиксировали на звезде вспышку мощностью X1.8. Событие произошло на «относительно безопасном» удалении от Земли.
