На Солнце произошла вспышка высшего класса X1.8

Вспышка высшего класса X1.8 произошла на Солнце вечером 4 ноября под углом 55-60 градусов от направления на Землю, сообщает пресс-служба лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН в телеграм-канале.

«На Солнце вспышка высшего балла <...> Балл события — X1.8.

Место формирования — активная область 4274», — говорится в сообщении.

Ученые отметили, что вспышка произошла на «относительно безопасном» удалении от Земли, но подчеркнули, что выбросы от крупных вспышек порой идут под углами до 90 градусов.

В лаборатории сообщили, что мощная вспышка произошла после пятимесячного затишья. Последний раз похожая вспышка (X1.9) была зарегистрирована в июне.

Солнечные вспышки делятся на пять категорий соответственно интенсивности рентгеновского излучения: А, В, C, М и Х. К классу Х относятся сверхмощные вспышки, которые могут вызывать сильные геомагнитные бури. Индекс после буквы уточняет значение интенсивности вспышки. Для букв A, B, C, M он может быть от 1,0 до 9,9. Для буквы X индекс больше.

Тогда, 20 июня, в лаборатории сообщили, что активная солнечная область 4114 произвела мощную вспышку уровня X1.9 — третью по силе в 2025 году после событий 14 мая (X2.7) и 23 февраля (X2.0). Несмотря на близость к направлению на Землю и исключительную активность региона (ранее, 18 июня, там же была вспышка X1.2), влияние на Землю было минимальным — отмечено лишь незначительное нарушение радиосигналов.

Событие 4 ноября продолжалось около 36 минут с 20:15 до 20:51 по мск. Ученые объяснили, что вспышке сопутствовало накопление энергии после длительного 15-часового периода покоя, что указывает на опасный режим активности Солнца.

В лаборатории также заверили, что прямых ударов по планете в результате события «точно не будет», а «касательные взаимодействия в любом случае будут сильно смягчены». Они не приведут к геомагнитным бурям выше уровня 3 по 5-балльной шкале.