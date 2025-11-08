В Киеве, Харькове и Днепре прогремели взрывы

Власти заявили о взрывах в Днепре, Харькове и Конотопе Сумской области. ТСН и «Суспiльне» писали о взрывах в Киеве на фоне тревоги. В ряде регионов Украины ввели аварийные отключения энергоснабжения

В ряде украинских городов прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. О взрывах в Днепре (Днепропетровск) и Павлограде сообщил глава областной военной администрации Владислав Гайваненко в телеграм-канале. По его словам, в Синельниковском районе повреждена инфраструктура.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов заявил о взрывах в окрестностях Харькова. Мэр Конотопа Сумской области Артем Семенихин написал о «целой серии взрывов».

ТСН и «Суспiльне» сообщали также о взрывах в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги. По данным «РБК-Украина», в украинской столице, Киевской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях применены экстренные отключения энергоснабжения.

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук подтвердила, что в ряде регионов страны ввели аварийные отключения энергоснабжения. Ее заявление приводится в телеграм-канале украинского минэнерго. По словам Гринчук, восстановительные работы начнут, «как только позволит ситуация с безопасностью». Аварийные отключения будут отменены после «стабилизации ситуации в энергосистеме», уточнила министр.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.